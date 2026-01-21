Samsung Kullanıcıları Galaxy S26 ile Beklediği Aksesuara da Kavuşacak!

Samsung cephesinde tüm gözler yeni amiral gemisi Galaxy S26'ya çevrilmiş durumda. Ancak şirket bu yıl yeni telefonları ile birlikte kullanıcılara bir sürpriz daha yapmayı planlıyor. Apple kullanıcılarının yıllardır hayatını kolaylaştıran MagSafe destekli powerbank modelleri nihayet Samsung ekosistemine de giriş yapacak.

İddialara göre şirket kablosuz manyetik şarj teknolojisine sahip bir powerbank modelini yeni akıllı telefon serisi ile birlikte piyasaya sürecek. İşte yeni cihazın özellikleri ve çıkış tarihi!

Samsung'un Kablosuz Manyetik Powerbank Modeli Neler Sunacak?

EB-U2500 model numarasına sahip yeni bir kablosuz powerbank, Google Pixel 10 serisinde de kullanılan Qi2 kablosuz şarj standardını destekleyecek. Cihaz, aynı teknolojiye sahip olan Galaxy S26 ve diğer uymlu akıllı telefon modellerine manyetik olarak yapışabilecek.

Sızdırılan görselleri incelediğimizde powerbank'in oldukça fonksiyonel bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Arkasındaki manyetik halka ile telefonlarla tam şekilde hizalanan yeni aksesuar, açılır-kapanır ayağı sayesinde telefon standı olarak da kullanılabilecek. Ayrıca cihazın üzerinde pil durumunu kontrol edebileceğiniz LED göstergeler ve bir yan buton bulunacağı da belirtiliyor.

Aktarılanlara göre yeni powerbank'in şarj hızı değerleri ise şu şekilde olacak:

Kablosuz Şarj: 15W

15W Kablolu Şarj: USB-C üzerinden 20W

USB-C üzerinden 20W Giriş Şarjı: 25W

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Yeni kablosuz powerbank modeli önümüzdeki haftalarda Galaxy S26 serisi için düzenlenecek tanıtım lansmanında sergilenecek. Cihazın etkinliğin ardından birkaç gün içerisinde küresel pazarda satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Fiyat tarafında ise yeni modelin doğrudan Apple MagSafe powerbank'lerine rakip olacağı söyleniyor. Bu doğrultuda Avrupa fiyatının 59.90 euro seviyesinde olması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.