Galaxy S26 Ultra, Bataryası ve Kamerasıyla Zirvede Yalnız Olacak!

Samsung cephesinde tüm gözler ocak ayında tanıtılacak yeni Galaxy S26 serisinde. Yeni amiral gemisi modeller hakkında yaşanan sızıntıların sayısı gün gittikçe artarken son olarak serinin en üst düzey cihazı Galaxy S26 Ultra ile ilgili önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

Şirkete yakın kaynaklar, Galaxy S26 Ultra'nın batarya ve kamera özelliklerini gözler önüne serdi. İddialara göre telefon uzun bir süredir Samsung kullanıcılarının hayıflandığı düşük şarj hızı ve pil kapasitesi sorunlarını geride bırakacak. Üstelik cihaz seleflerine kıyasla daha iyi bir kamera performansı vadedecek. İşte detaylar!

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Batarya ve Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre yeni amiral gemisi telefon, Galaxy S25 serisinin 45W'lik şarj hızına kıyasla 60W şarj hızı sunacak. Bu yükseltmenin yanı sıra cihaz 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Bu değerlerle Galaxy S26 Ultra'nın yaklaşık 30 dakikada yüzde 90 şarj olabileceği bildiriliyor.

Güvenilir kaynaklar cihazın kamera alanında da önemli iyileştirmelerle geleceğini öne sürüyor. Buna göre Galaxy S26 Ultra, geniş açılı kamera için 200 MP'lik ISOCELL HP2 sensörüne ev sahipliği yapacak. Bu sensörün F1.4 diyafram açıklığı sayesinde en geniş açılarda bile oldukça kaliteli görüntüler yakalayabilecek. Nitekim bu lensin Galaxy S25 Ultra'da kullanılan sensöre kıyasla yüzde 47 oranında daha fazla ışık alacağı söyleniyor.

Yeni telefonun diğer özellikleri henüz netlik kazanmadı. Ancak Galaxy S26 serisinin özel olarak geliştirilen Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden güç alacağı iddia ediliyor. Öte yandan bazı pazarlarda cihazların Exynos 2600 yongasına sahip versiyonlarla da piyasaya sürülmesi muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S26 Ultra batarya ve kamera özellikleriyle en iyi amiral gemisi telefon olabilecek mi? Yorumlarda buluşalım!