Galaxy S26 Ultra, Telefon Kameralarının En Büyük Sorununu Çözecek!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung önümüzdeki yılın başında tanıtmayı planladığı Galaxy S26 serisi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gelen son bilgilere göre ailenin en güçlü üyesi Galaxy S26 Ultra, kamera tarafında kullanıcıların yüzünü güldürecek önemli iyileştirmelerle birlikte gelecek.

Paylaşılan son raporlar, özellikle lens teknolojisi konusunda iddialı olacak Ultra modelinin bir süredir kullanıcıların şikayetçi olduğu bazı kamera problemlerini tarihe gömeceğini işaret ediyor. İşte detaylar!

Galaxy S26 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Aktarılanlara göre Samsung yeni amiral gemisi telefonunda geliştirilmiş lens ve kaplama teknolojisine yer verecek. Yeni teknoloji sayesinde özellikle gece çekimlerinde veya güçlü ışık kaynaklarında görülen lens parlaması sorunu minimuma indirilecek.

Ayrıca şirketin görüntü işleme algoritmasında da iyileştirmelere gittiği belirtiliyor. Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S26 Ultra fotoğraflarda zaman zaman ortaya çıkan ve cilt tonlarının sarı görünmesine neden olan sorunu da tamamen ortadan kaldıracak. Böylece çok daha doğal ve gerçekçi portreler elde edilebilecek.

Bu bilgilerin yanı sıra cihazdaki kameraların teknik özellikleri de yavaş yavaş netleşmeye başladı. İddialara göre telefonun arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumu yer alacak. Ancak buradaki en büyük sürpriz ana kameranın diyafram açıklığı olacak.

Güvenilir kaynaklar Galaxy S25 serisindeki f/1.7 diyafram açıklığının yeni modelde f/1.4'e çekileceğini öne sürüyor. Eğer bu söylenti doğruya yeni cihazda kullanılacak sensörler daha fazla ışık alarak karanlık ortamlarda çok daha iyi performans sergileyebilecek.

Sızdırılan Galaxy S26 Ultra kamera kurulumu ise şu şekilde:

Ana Kamera: 200 MP (ISOCELL HP2)

200 MP (ISOCELL HP2) Ultra Geniş Açı: 50 MP (Samsung JN3)

50 MP (Samsung JN3) Periskop Telefoto: 50 MP (IMX854)

50 MP (IMX854) İkincil Telefoto: 12 MP (Samsung S5K3LD)

12 MP (Samsung S5K3LD) Ön Kamera: 12 MP (Sony IMX874)

Yeni Serinin Canlı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ultra modelinin kamera özellikleri ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgilerin yanı sıra kısa bir süre serideki tüm modellerin canlı görüntüleri de sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Yayınlanan videoda yeni modellerin genel olarak Galaxy S25 serisi ile benzer hatlara sahip olduğu görülüyor.

Öte yandan cihazların kamera modülünde iPhone 17 serisine benzer şekilde çıkıntılı bir tasarım tercih edildiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra Ultra modelinin selefine göre daha yuvarlatılmış köşelere sahip olduğu da gözlerden kaçmıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin Galaxy S26 serisinden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.