Galaxy S26 Ultra'nın S Pen Kalemi Bazı Kullanıcıların Tepkisini Çekebilir!

Samsung yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 serisi için gün sayarken ailenin en üst düzey modeli Galaxy S26 Ultra ile ilgili yeni bir sızıntı daha gerçekleşti. Şimdiye kadar özellikleri ve tasarımı neredeyse tamamen ortaya çıkan cihazın son olarak merak edilen S Pen kalemi de gözler önüne serildi.

Paylaşılan görüntüler ve yayınlanan raporlara göre yeni amiral gemisi telefonun kalemi gerek özellikleri ve gerekse ilginç tasarım detayları nedeniyle bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir. İşte detaylar!

Galaxy S26 Ultra'nın S Pen Kalemi Neler Sunuyor?

Bir içerik üreticisinin resmi lansmandan önce yerel bir mağazadan Galaxy S26 Ultra temin etmesiyle beraber ortaya çıkan yeni görüntüler cihazın S Pen'ini gün yüzüne çıkardı. Görüntülere göre yeni kalem de tıpkı önceki modelde olduğu gibi sevilen Bluetooth bağlantı özelliğine sahip olmayacak.

Hatırlarsanız Samsung, söz konusu özelliği Galaxy S25 Ultra modeli ile birlikte rafa kaldırmıştı. Görünen o ki S Pen'i uzaktan kontrol ederek pratik bir şekilde grup fotoğrafları çekmeyi veya telefon üzerinden yapılan sunumları kontrol etmeyi isteyen kullanıcılar bu yıl da umduklarını bulamayacak.

Galaxy S26 Ultra S Pen ile ilgili göze çarpan bir diğer detay ise cihazın yuva tasarımıyla ilgili. Görüntüleri incelediğimizde kalemin daha yuvarlak hatlara sahip yeni kasası nedeniyle yuvaya tam oturabildiğini ancak ters şekilde de yerleştirilebildiğini görüyoruz.

Tahmin edebileceğiniz gibi kalem yuvaya ters takıldığında cihazın hassas uç kısmı telefonun dışında kalarak savunmasız hale geliyor. Uzun vadede bu durumun donanımsal bir hasara yol açıp açmayacağı şimdilik belirsiz. Ancak yine de simetriye önem veren kullanıcıların bu yeni tasarımdan pek de hoşlanmayacağı düşünülüyor.

S Pen'nin yanı sıra Galaxy S26 Ultra'ya ait diğer teknik detaylar da kısa bir süre önce sızdırıldı. İşte yeni telefonun özellikleri:

Ekran: 6,9 inç Dynamic AMOLED 2X, LTPO, 120 Hz yenileme hızı, QHD+

6,9 inç Dynamic AMOLED 2X, LTPO, 120 Hz yenileme hızı, QHD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ön Kamera: 12 MP

12 MP Arka Kameralar: 200 MP + 50 MP + 12 MP + 50 MP

200 MP + 50 MP + 12 MP + 50 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Şarj Hızı: 60W kablolu, 25W kablosuz

60W kablolu, 25W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Galaxy S26 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, 25 Şubat tarihinde düzenlenecek yeni Galaxy Unpacked etkinliği ile birlikte Galaxy S26 Ultra'yı ve serinin diğer üyelerini resmi olarak tanıtacak. Amiral gemisi serisine ek olarak yeni aksesuarlar ve yapay zeka özelliklerinin de sergileneceği etkinlik YouTube ve Samsung'un resmi web sitesi üzerinden TSİ 21:00'da canlı olarak takip edilebilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin Galaxy S26 Ultra'dan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.