Bir Devrin Sonu: Galaxy S26 Ultra Benzersiz Bir Tasarımla Geliyor!

Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi serisi Galaxy S26 ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Serinin en üst düzey modeli olması beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra'ya ait olduğu söylenen yeni görüntüler cihazın merak edilen tasarımını gözler önüne serdi.

Paylaşılan görüntülere göre şirket yeni amiral gemisi modeli ile birlikte beklenmedik bir değişikliğe gidecek. Öyle ki yaklaşan cihaz yenilenen tasarımıyla efsanevi Galaxy Note serisinin son izlerini de silecek. İşte detaylar!

Samsung, Galaxy S26 Ultra ile Keskin Köşe Tasarımını Terk Ediyor

Bildiğiniz üzere Samsung, uzun yıllardır Galaxy S Ultra modellerinde keskin ve karesel bir köşe tasarımını tercih ediyordu. Halihazırda bu tasarım diline geçtiğimiz yıllarda tamamen rafa kaldırılan Galaxy Note modellerinden de aşinaydık.

Ancak şimdiyse şirketin bu ikonik görünümden vazgeçeceği konuşuluyor. Güvenilir kaynakların yayınladığı render görüntüleri, Galaxy S26 Ultra'nın önemli ölçüde yuvarlatılmış köşelere sahip olacağını gösteriyor. Bu değişiklik ile birlikte telefonun Samsung Galaxy S25 serisindeki selefine kıyasla daha yumuşak hatlı bir profile kavuşacağı söylenebilir.

Şayet yeni amiral gemisi sızan görüntülere benzer bir tasarım dilini benimserse mevcut keskin yapısından sıyrılarak daha zarif bir görünüm kazanacak. Ayrıca bu değişikliğinin Galaxy S26 serisini, iPhone 17 serisinin tasarım çizgisine daha da yakınlaştıracağı da görülüyor.

Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Öte yandan S26 Ultra'daki tek değişiklik tasarımla sınırlı kalmayabilir. Söylentilere göre Samsung, S26 Edge modelinin iptal edilmesi nedeniyle yeni amiral gemisi serisini gelenekselleşen Ocak ayı yerine daha geç bir tarihte piyasaya sürecek.

Son bilgilere göre yeni modeller 25 Şubat 2026 tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Yapay zekanın ana tema olarak belirleneceği bu lansmanın ayrıca, Galaxy S23 serisi için 2023 yılında düzenlenen etkinlikten sonra ilk kez yeniden San Francisco'da gerçekleştirileceği de bildiriliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Galaxy S26 Ultra'nın yeni tasarım çizgisini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.