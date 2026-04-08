Galaxy S27'ye Güç Verecek İşlemci Performans Testinde!

Samsung'un önümüzdeki sene kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Galaxy S27 serisinde kullanılacak Exynos 2700 işlemcisi performans testine girdi. Peki Güney Koreli markanın yaklaşan yonga seti nasıl bir performans sergiledi? İşte merak edilen detaylar!

Exynos 2700 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Exynos 2700 işlemcisi Geekbench'te tekli çekirdekte 2.603 ve çoklu çekirdekte 10.350 puan almayı başardı. Bunu biraz daha açacak olursak, tekli çekirdek testleri yonga setinin tek bir çekirdeğinin işlem kapasitesini ölçüyor. Çoklu çekirdek testleriyse çekirdeklerin tamamının aynı anda ve tam yük altında çalışmasıyla ortaya çıkan toplam gücü değerlendiriyor.

Telefon arayüzünde gezinme, web sayfası açma ve uygulamaların açılış hızı gibi basit işlemler tek çekirdek üzerinden yürütülüyor. Çoklu çekirdek ise video kurgulama, yüksek grafikli oyunlar ve aynı anda birden fazla ağır uygulamayı çalıştırma gibi ağır işlemlerde devreye giriyor.

Exynos 2700 Özellikleri Neler Olacak?

Geekbench test sonuçları, Exynos 2700'ın bazı özelliklerini dolaylı yoldan da olsa doğruladı. Buna göre yonga seti 10 çekirdekli bir yapıyla gelecek. Yani 4+1+4+1 şeklinde bir çekirdek dizilimine sahip olacak. Bilindiği üzere Exynos 2600'da 1+3+6 dizilimi tercih edildi. İşlemcideki bu çekirdek dizilimi değişikliğinin nedenlerinden birisi de performansı ve güç verimliliğini artırmak diyebiliriz.

Bu kapsamda işlemcide 2.88 GHz hızında çalışan dört çekirdek, 2.30 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.40 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.78 GHz hızında çalışan bir çekirdek görev yapacak. Yani donanımda 2,30 GHz ile 2,88 GHz arasında değişen çekirdek hızları bulunacak.

Exynos 2600 işlemcisinde 3.8 GHz hızında bir çekirdek, 3.25 GHz hızında üç çekirdek ve 2.75 GHz hızında altı çekirdek kullanılmıştı. Kağıt üzerinde selefinde çekirdek hızları daha yüksek görünüyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. İşlemciler, geliştirme sürecinde yapılan testlerde genellikle ham performans değerlerinden ziyade daha düşük frekanslarda çalıştırılıyor. Bu nedenle belirtilen hızlar Exynos 2700’ün gerçek performansını tam olarak yansıtmayabilir.

Exynos 2700, 2 nm üretim teknolojisiyle geliştiriliyor. Bu sayede 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemcilere kıyasla daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sunacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında yonga setinde Xclipse 970 grafik birimi mevcut olacak. Bu da oyun performansı ve grafik kalitesi gibi detaylarda etkili olacak. Selefi ise Xclipse 970 birimine sahip. Yani yeni model grafik tarafında daha üst seviye bir performans sunacak.

Editörün Yorumu

Exynos 2700’ün selefi gibi amiral gemisi seviyesinde bir performans sunacağını düşünüyorum. Yukarıda da belirttiğim üzere işlemci şu an geliştirme aşamasında. Bu nedenle Exynos 2600’e kıyasla çekirdek hızları gibi bazı detaylarda geride görünmesinin soru işareti oluşturmaması gerektiğini söyleyebilirim. İlerleyen süreçte markanın işlemcinin gerçek performansını bizlere daha net şekilde göstereceğini düşünüyorum.