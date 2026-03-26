Galaxy S28'de Kullanılacak İşlemci Ortaya Çıktı! Çok Güçlü Olacak

Geçtiğimiz ay Galaxy S26 serisini kullanıcıların beğenisine sunan Samsung, şimdiden 2028’de tanıtmayı planladığı Galaxy S28 serisi üzerinde çalışmalara başladı. Yeni gelişmeler, akıllı telefonlarda kullanılacak Exynos 2800 işlemcisiyle ilgili ilk detayları ortaya koyuyor.

Galaxy S28 Serisinde Kullanılacak Exynos 2800 Ortaya Çıktı

Güvenilir kaynaklara göre Samsung, Galaxy S28 serisinde kullanılacak Exynos 2800 işlemcisi için tasarım aşamasına geçti. Yeni yonga seti şirket içinde Vanguard kod adıyla lanse ediliyor ve herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde tasarımın yıl sonunda tamamen tamamlanması planlanıyor.

Samsung’un başlangıçta söz konusu yonga setini 1,4 nm üretim süreciyle geliştirmeyi planladığı belirtiliyor. Ancak marka yapılan değerlendirmeler sonucunda Exynos 2800'de daha optimize ve verimli bir seçenek olarak SF2P Plus adı verilen üçüncü nesil bir 2 nm üretim teknolojisine yönelme kararı aldı.

Şu an için bu teknolojiyle ilgili net bilgiler bulunmuyor. Ancak burada Galaxy S27’de yer alacak Exynos 2700 üzerinden gidebiliriz. Bu yonga seti Samsung'un ikinci nesil 2 nm teknolojisi olan SF2P ile üretilecek.

Mevcut verilere göre, SF2P teknolojisi Galaxy S26'daki Exynos 2600’ün birinci nesil SF2 mimarisine kıyasla yaklaşık yüzde 12 daha yüksek performans sunacak ve güç tüketimini yüzde 25 oranında azaltacak. Ayrıca çip boyutu da yaklaşık yüzde 8 küçülecek. Kısacası hem daha güçlü hem de daha verimli bir çip ortaya koyacak.

SF2P Plus’ın SF2P’den daha gelişmiş bir üretim teknolojisi olduğunu göz önüne aldığımızda Exynos 2800’ün Samsung’un uzun süredir hedeflediği üst düzey performansı sunması oldukça muhtemel görünüyor. Öte yandan şirketin 1,4 nm üretim sürecine 2029'da geçmesi bekleniyor.

Exynos 2800 Hangi Samsung Modellerinde Kullanılacak?

Samsung, geçen yıllarda Exynos yonga setleriyle ciddi sorunlar yaşadı. Hatta Galaxy S25 serisine güç vermesi beklenen Exynos 2500’ün üretiminde yaşanan çeşitli aksaklıklar nedeniyle seri yalnızca Snapdragon yonga setleriyle piyasaya sürüldü.

Bu işlemci daha sonra Galaxy Z Flip 7’de de kullanıldı. Ancak performans testlerinden de görüleceği üzere beklenen etkiyi yaratamadı. Hatta 2023’te Exynos 2300 tamamen iptal edildi. O dönemde bu kararın neden alındığı ise açıklanmadı.

Exynos 2800 işlemcisinin kesin olarak Galaxy S28 ve S28+ modellerinde yer alacağı söyleniyor. Ayrıca S28 Ultra modelinde de kullanılması mümkün görünüyor. Yani yıllardır Ultra modellerin yalnızca Snapdragon işlemcilerle gelmesine alışsak da, bu kez akıllı telefonda Exynos yonga setinin bulunması sürpriz olmayacak.

Editörün Notu

Samsung’un bir dönem Exynos işlemcileriyle sorunlar yaşadığı su götürmez bir gerçek. Hatta ben de Qualcomm’lu modellerin Exynos’lu modellere göre daha iyi performans sunduğunu duymuştum. Şu anda kullandığım Galaxy S24 Ultra ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alıyor.

Eğer 2028’de çıkacak Galaxy S28 Ultra modeli Exynos 2800 ile gelirse ve Samsung gerçekten hedeflediği performans seviyesine ulaşabilirse Qualcomm ya da Exynos ayrımı yapmadan rahatlıkla satın alabilirim.