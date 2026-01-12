Samsung Yeni İşlemcisiyle Telefonların Isınma Sorununu Çözecek!

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung kendi işlemcilerini üretme konusundaki ısrarını sürdürüyor. Şirket, bir süredir beklenen Exynos 2600 modeliyle 2nm üretim sürecine geçiş yapmanın hazırlıkları içerisinde. Ancak gelen son bilgiler Güney Koreli devin asıl büyük devrimini bir sonraki nesle sakladığını gösteriyor.

Şirketin gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı Exynos 2700 işlemcisi kısa bir süre gün yüne çıktı. Görünen o ki Samsung, yeni nesil çipiyle Exynos serisinin eleştirilen ısınma ve verimlilik sorununu tarihe gömecek. İşte detaylar!

Exynos 2700'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

"Ulysses" kod adıyla ortaya çıkan yeni Exynos 2700, Samsung'un ikinci nesil 2nm (SF2P) üretim süreciyle piyasaya sürülecek. Yeni üretim tekniği şu an geliştirilme aşamasında olan Exynos 2600 modelinin kullandığı SF2 teknolojisine kıyasla çok daha ileri bir noktada duruyor.

Sızdırılan verilere göre yeni mimari Exynos 2600'a oranla yüzde 12 daha yüksek performans sunarken güç tüketimini yüzde 25 oranında düşürecek. Bu verimlilik artışı ile birlikte işlemcinin ana çekirdeği 4.2 GHz gibi oldukça yüksek bir saat hızına ulaşabilecek.

Yeni yonga seti için grafik tarafında AMD ile iş birliğini sürdüren şirket Exynos 2700'de yeni nesil Xclipse GPU ve LPDDR6 bellek desteğine yer verecek. Yonga seti mevcut donanımlar sayesinde veri aktarım hızını ikiye katlayarak oyun performansında yüzde 40'lık bir artış vadedecek.

Donanım tarafında ARM'ın yeni nesil C2 çekirdeklerini kullanması beklenen işlemcinin Geekbench testlerinde tek çekirdekte 4.800, çoklu çekirdekte ise 15000 puan bandına çıkması bekleniyor. Mevcut skorlar Exynos 2700'ün Qualcomm'un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite serisine karşı oldukça dişli bir rakip olabileceğini gösteriyor.

Performans ile beraber termal yönetime de odaklanan Samsung, yeni işlemcisinde geleneksel dikey yığma tasarımı yerine FOWLP-SbS isimli yan yana paketleme teknolojisine sahip olacak. Bu değişiklik sayesinde bakır tabanlı soğutma bloğuyla daha fazla temas eden işlemci, ağır yük altında bile ısınma sorunu yaşamayacak.

Technical analysis of the Exynos 2700 (codenamed Ulysses), Samsung's SoC planned for 2027.



The project prioritizes the resolution of thermal bottlenecks through simultaneous advancements in lithography, core architecture, and physical packaging. pic.twitter.com/3RTkGJdUq2 — Kaulenda (@BairroGrande) January 10, 2026

İlk Olarak Hangi Telefonlarda Kullanılacak?

İddialara göre Exynos 2700 bu yıl piyasaya sürülmesi planan Exynos 2600 işlemcisinin ardından 2027 yılında sahneye çıkacak. Yeni işlemci ilk olarak yine önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S27 serisine güç verecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung yeni yonga setleri ile işlemci pazarında dışa bağımlılıktan kurtulabilir mi? Yorumlarda buluşalım.