Samsung'dan Yeni Tablet Geliyor! 120Hz Ekran ve Güçlü İşlemcisi Var

Samsung, Galaxy Tab S12+ isimli yeni bir Android tablet üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Galaxy Tab S12+'ın özellikleri ortaya çıktı. Tablette MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu sayede kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Samsung Galaxy Tab S12+'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 12,4 inç

12,4 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Ön Kamera: 12 MP

12 MP İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9

Samsung Galaxy Tab S12+'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni tabletinde Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Sekiz çekirdeğe sahip işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact ise 60 FPS'te çalıştırıyor. Dimensity 9500'ün OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer aldığını belirtelim. Bu arada Galaxy Tab S11'de Dimensity 9400+ mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

Samsung Galaxy Tab S12+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Tab S12+'ın ekranı 12,4 inç büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

Dynamic AMOLED 2X'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu arada Galaxy Tab S11'de 11 inç ekran boyutu, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1600 nit parlaklık tercih edilmişti.

Galaxy Tab S11'in ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda Galaxy Tab S12'de 1600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Samsung Galaxy Tab S12+'ın Kamerası Nasıl Olacak?

Tabletin ön yüzeyinde selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Tab S11'de 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Buna göre yeni modelin arka kamerası 13 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

Samsung Galaxy Tab S12+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy Tab S12'nin 2026 yılının ağustos veya eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Galaxy Tab S11, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy Tab S12+ Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra, Galaxy Tab S10 Lite ve Galaxy Tab A11 dahil olmak üzere Samsung'un pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy Tab S12 Türkiye'de satışa sunulacaktır. Samsung Galaxy Tab S12'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy Tab S12+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Tab S11'in 128 GB depolama alanına sahip sürümü 28 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. Galaxy Tab S12'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 30 bin TL civarında fiyat ile satılabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla tablet farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Samsung Galaxy Tab S12+'ın oldukça iddialı bir Android tablet olacağını düşünüyorum. Cihazın güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada Dynamic AMOLED 2X ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması.