Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonu Yolda! Radyasyon Testinden Geçti

Samsung çok yakında katlanabilir telefon serisini yeni modellerle genişletecek. Son gelişmeler markanın içe doğru katlanabilen modeli Galaxy Z Flip 8'in tanıtım öncesinde önemli bir eşiği daha aştığını gözler önüne seriyor. İşte Galaxy Z Flip 8 ile ilgili son detaylar!

Galaxy Z Flip 8 Hangi Sertifikayı Aldı?

Galaxy Z Flip 8 kısa bir süre önce SM-F776U model numarasıyla FCC veritabanında listelendi. Söz konusu model numarasına baktığımızda ABD'ye versiyonuna ait olduğunu görebiliyoruz. Hatırlanacağı üzere cihaz daha önce SM-F7760 numarasıyla Çin'in CMIIT sertifikasını almıştı. Bu da ürünün Çin sürümüne işaret ediyor diyebiliriz.

Galaxy Z Flip 8'in FCC Sertifikası Alması Ne Anlama Geliyor?

Galaxy Z Flip 8'in FCC sertifikası alması aslında oldukça önemli. Bunu biraz daha açacak olursak söz konusu sertifika katlanabilir telefonun GSM, WCDMA, LTE ve 5G ağlarını desteklediğini doğruluyor. Ek olarak ürünün RF maruziyet testinden geçtiğini de görebiliyoruz. Bu da telefonun yaydığı enerjinin FCC tarafından belirlenen güvenli sınırlar içinde olduğunu gösteriyor. Yani sağlığa herhangi bir zararı yok diyebiliriz.

RF maruziyet testi teknoloji dünyasında SAR olarak biliniyor ve akıllı telefonlardan insan vücuduna geçen radyo frekansı enerjisi miktarını ölçüyor. SAR değeri telefonun yaydığı radyasyon miktarı değil, vücudun ne kadar enerji aldığını gösteriyor. Yani düşük SAR değeri akıllı telefonlardan vücuda daha az enerji geçtiği için daha güvenli diyebiliriz.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Özelikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç civarı

6,9 inç civarı Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Exynos 2600

Exynos 2600 Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Galaxy Z Flip 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un katlanabilir telefonlarını yaz aylarında tanıttığını biliyoruz. Hatta Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 geçtiğimiz yılın temmuz ayında piyasaya sürülmüştü. Görünüşe göre bu yıl da benzer bir durum söz konusu olacak. Zira son raporlar markanın 22 Temmuz'da bir etkinlik düzenleyeceği ve Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra ve Z Flip 8'i vitrine çıkaracağı yönünde.

Galaxy Z Flip 8 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Flip 7 ülkemizde çeşitli platformlarda 64.999 TL'lik başlangıç fiyat etiketine sahip. Yeni modelin daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde 70.000 TL seviyesinde bir fiyata sahip olması bizleri şaşırtmaz. Tabii bunlar çeşitli e-ticaret sitelerindeki fiyatlar. Yani markanın resmi sitesinde çok daha farklı fiyatlar bulunuyor. Bu nedenle en doğru için şirketin açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Galaxy Z Flip 8'in son olarak FCC sertifikası almasıyla tanıtımı hazırlıkların artık tamamlandığını düşünüyorum. Bundan sonra ürünle ilgili çok kritik gelişmelerin yaşanmayacağını söyleyebilirim. Öte yandan katlanabilir telefonun Flip serisinin son modeli olacağı söyleniyor. Yani Galaxy Z Flip ailesinin Flip 8 sonrası devam etmeyeceği iddia ediliyor. Tüm bunları çok yakında öğreneceğiz.