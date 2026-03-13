Galaxy Watch Ultra 2'nin Bu Özelliği Sayesinde Telefon Taşımanıza Gerek Kalmayacak

Samsung, Galaxy Watch Ultra 2 için çalışmalara başladı. İddialara göre şirketin yeni akıllı saati temmuz ya da ağustos ayında Galaxy Z serisi katlanabilir telefonlarla birlikte tanıtılacak. Üstelik Watch Ultra 2, Samsung'un bugüne kadar tanıttığı tüm akıllı telefonlardan farklı olarak 5G desteği sunacak.

Galaxy Watch Ultra 2 5G Desteğine Sahip Olacak mı?

5G desteği bulunan akıllı saat modellerine bir yenisi daha ekleniyor. Apple'ın bu konudaki tekelini kırmak isteyen Samsung, Galaxy Watch Ultra 2'de yerleşik bir 5G modem sunacak. Bildiğiniz üzere mevcut Galaxy Watch modelleri hücresel bağlantı konusunda 4G/LTE ile sınırlı kalıyor. Ancak Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon Wear Elite sayesinde bu değişecek. Eğer bu işlemci konusunda daha fazla bilgi isterseniz Galaxy Watch 2 işlemci sızıntıları içeriğimize göz atabilirsiniz.

5G bağlantı teknolojisi 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'de aktif olarak kullanılabilir olacak. Yani Samsung'un zamanlamasının Türkiye'deki kullanııcılar açısından oldukça iyi olduğunu söylemek mümkün. Belirtmekte fayda var ki Apple bu konuda gerçek anlamda bir tekel değil. Maybax, vıonex, Qifit, GoMarkt ve Howear gibi pek çok marka 5G özellikli Android akıllı saatler satıyor. Ancak büyük markalara baktığımızda Apple şimdilik rakipsiz.

Akıllı Saatlerde 5G Teknolojisi Ne İşe Yarıyor?

Akıllı saatlerde kullanılan 5G, saatin telefona bağımlı olmadan kendi başına hücresel ağa bağlanmasını sağlayan bir teknolojidir. Bu sayede kullanıcılar telefonlarını yanına almadan arama yapabilir, mesaj gönderebilir, müzik dinleyebilir ve yapay zeka araçlarına bağlanmak gibi internet gerektien tüm işlemleri gerçekleştirebilir.

Bu saatler 5G'nin tam versiyonu yerine "5G RedCap" adlı, daha az güç tüketen özel bir alt standart kullanır. Böylece küçük bir bataryayla bile verimli çalışabilir. Üstelik bu 5G destekli saatinizi kullanmak için ayrı bir numara satın almak zorunda değilsiniz. Çoğu operatör telefonunuza takılı olan hattı saatinizde de kullanmanıza izin veriyor.

Alternatif olarak saate tamamen bağımsız bir numara tanımlamak da mümkün ki bu özellikle çocuklara telefon yerine saat vermek isteyen aileler için tercih ediliyor. Ancak Türkiye'de akıllı saatlere yönelik eSIM desteği henüz sınırlı olduğundan, saat almadan önce mutlaka kullandığınız operatörü arayıp bilgi almanızda fayda var.

Galaxy Watch Ultra 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy Watch Ultra 2'nin Galaxy Watch 9 ile birlikte bu yılın temmuz ya da ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Aynı etkinlikte Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 de tanıtılacak. Bazı sızıntılar cihazın "Watch 9 Ultra" isimlendirmesine de sahip olabilecği gösteriliyor. Ancak bu bilgi de kesin değil.

Samsung ilk Galaxy Watch Ultra modelini 2024'te tanıttı. Daha sonra ise Galaxy Watch Ultra 2025 ve Galaxy Watch Ultra Lite modelleri ile karşımıza çıktı. Ancak bu modeller hiçbir zaman "2" gibi isimlendirmelere sahip olmadı.

Editörün Yorumu

Bir akıllı saat kullanıcısı ve telefonundan pek de uzak kalmayan biri olarak söyleyebilirim ki şu ana kadar hiç hücresel bağlantı özelliğini kullanma ihtiyacı duymadım. Muhtemelen pek çok kişi benimle aynı fikirde olacaktır. Ancak bu özellik işi ya da hobileri nedeniyle telefonlarını sürekli yanında taşımak istemeyen kişiler için vazgeçilmez olacaktır.

Ayrıca tatil zamanları da telefonunu bırakıp denize giremeyenler için yararlı olabilir. Tek endişem ise Galaxy Watch Ultra 2'nin 5G nedeniyle bir telefon gibi vergilendirilecek olması. Bu da Türkiye fiyatını ciddi oranda artıracaktır.