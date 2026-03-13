Samsung Yeni Amiral Gemisi Batarya Kapasitesi ile Hayal Kırıklığına Uğratacak

Samsung'un 8. nesil katlanabilir telefonlarını tanıtmasına daha aylar var. Yine de sızıntılar art arda gelmeye devam ediyor. Örneğin size kısa süre önce size Samsung Galazy Z Flip 8'in kamera özellikleri ile ilgili bilgiler vermiştik. Şimdi ise söz konusu telefonun batarya özellikleri ortaya çıktı. İddialara göre şirketin ağustos ayında tantıması beklenen 8. nesil katlanabilir telefonu pil performansı ile hayal kırıklığı yaratacak.

Galaxy Z Flip 8'in Batarya Kapasitesi Ne Kadar?

Sızıntılara göre Samsung Galaxy Z Flip 8, tıpkı önceki modeller gibi iki ayrı batarya hücresiyle gelecek. EB-BF776 ve EB-BF777 kod adlı bu hücrelerin kapasiteleri sırasıyla 1.150 mAh ve 3.024 mAh olacak. Toplam kapasite ise 4.174 mAh'e denk gelecek. Ancak beklenti Samsung'un bu sayıyı tıpkı Galaxy Z Flip 7'de olduğu gibi 4300 mAh'a çıkarması yönünde.

Samsung 2022'de tanıttığı Galaxy Z Flip 4'te 3700 mAh'lık bir batarya ile karşımıza çıkmıştı. Bu kapasiteyi Flip 7'ye kadar sürdüren şirket, geçtiğimiz yıl 4300 mAh'lık pil ile karşımıza çıktı. Bu her ne kadar mevcut modellere kıyasla önemli bir ilerleme olsa da rakiplerle kıyaslandığında kabul edilemez bir kapasite.

Galaxy Z Flip'in Rakiplerinin Batarya Performansı Nasıl?

Samsung'un "Flip" serisinin rakiplerine baktığımızda ilk dikkatimizi çeken modellerden biri ülkemizde de satılan Oppo Find N5 oluyor. Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile karşımıza çıkan bu model, açıldığı zaman 6.62 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Kıyaslamak gerekirse Flip 7'nin 6.9 inç ekranından biraz daha küçük.

Buna rağmen 5600 mAh büyüklüğünde bir batarya ile geliyor. Üstelik bu katlandığında 13.7 mm olan Z Flip 7'den çok daha ince bir telefon. Biraz daha uygun fiyatlı bir modeli kontrol edelim. Tecno Phantom V Flip 2, Türkiye'de 27 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. 6.9 inç iç ekranı ile Z Flip 7 ile yaklaşık olarak aynı boyutlarda.

Buna rağmen 4720 mAh batarya kapasitesi ile Z Flip 7'den daha büüyk bir pile sahip. Evet. bu 16.04 mm ile biraz daha kalın bir model. Ancak hem daha uygun fiyatlı hem de 2024'te çıkmış bir telefondan bahsediyoruz. Buna rağmen 2026'de çıkacak olan Z Flip 8'i geride bırakmayı başarıyor.

Samsung'un Batarya Performansı Neden Rakiplerinin Gerisinde?

Ne yazık ki Galaxy Z Flip 7, Samsung'un rakiplerinden daha küçük bir batarya ile gelen ilk telefonu değil. Şirket uzun zamandır batarya kapasiteleri söz konusu olduğunda rakiplerinin gerisinde. Üstelik bu fark son 1-2 yılda çok daha fazla artmış durumda. Rakipleri karbon silikon pil teknolojisi sayesinde aynı alana çok daha fazla kapasite sığdırırken Samsung hala silikon karbon piller kullanıyor.

Bu da Z Flip 8 gibi modellerin gelişimini önlüyor. Samsung'un söz konusu teknolojiyi benimsememesinin nedeni ise rakiplerinin gerisinde kalması değil. Kendisi bir bir pil üreticisi olan Samsung, Note 7 faciasından bu yana pil konusunda ekstra temkinli davranıyor.

Hatırlayacağınız üzere Galaxy Note 7'ler şarj esnasında aşırı ısınma ve yanma skandallarıyla gündeme gelmiş ve Samsung'a milyarlarca dolara mâl olmuştu. Bir daha benzer sorunlar yaşamak istemeyen şirket, batarya kapasitesi ve şarj hızı gibi konularda hiçbir zaman rakipleri kadar iddialı özellikler sunmadı.

Ne yazık ki bu durum Samsung'un rekabet etme gücünü etkiliyor. Örneğin şirketin hiçbir modeli Türkiye'de satılan en büyük batarya papasitesine sahip telefonlar listesinde yer almıyor. Güvenliği ön planda tutmak her ne kadar takdir edilesi bir davranış olsa da Samsung'un rakiplerini yakalaması gerekiyor.

Editörün Yorumu?

Bir Samsung Galaxy Z Flip 7 kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki batarya performansı kesinlikle bu modelin öne çıkan özelliklerinden biri değil. Samsung işlemci ve enerji tüketimi optimize edilmiş bir yazılım ile sorunun bir krize dönüşmesini engellemiş. Ancak benim yaptığım testlerde yoğun kullanımda gün içerisinde ikinci şarj gerekiyor. Bu durumda ben ya da benim gibi kullanıcılar için Z Flip 7'den Flip 8'e geçmenin bir anlamı kalmıyor.