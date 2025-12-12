Üçe Katlanabilir Samsung Telefondan Büyük Başarı! Stoklar Eridi

Samsung kısa bir süre önce Galaxy Z TriFold isimli yeni bir telefonu piyasaya sürdü. Birçok katlanabilir telefondan farklı olarak üçe katlanabilen bu yeni telefon, büyük bir taleple karşılandı. Öyle ki Güney Kore'de satışa sunulduktan sonra mağazalarda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Galaxy Z TriFold Dakikalar İçinde Tükendi

Samsung'un bu ayın başlarında piyasaya sürdüğü Galaxy Z TriFold, Güney Kore'de satışa sunulduktan sonra ülkenin başkenti Seul'de yer alan Samsung mağazalarında büyük bir kuyruk oluştuğu görüldü. Bu durum, Samsung'un üçe katlanabilir bir yapıya sahip olması ile dikkat çeken telefonuna yoğun bir ilgi olduğunu gösterdi.

20 büyük perakende mağazası aracılığıyla satışa çıkan telefon, bu yoğun talep karşısında dakikalar içinde tükendi. Şirket, cihazın ne zaman tekrar stokta olacağını ise henüz açıklamadı fakat alıcılara özel teşekkür iletip stok bildirimi için kayıt almaya başladı.

Bu üçe katlanabilir telefon, 10 inç ekran büyüklüğüne sahip, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1584 x 2160 piksel çözünürlük, 1.600 maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bununla birlikte 6,5 inç büyüklüğüne sahip ikinci bir Dynamic AMOLED 2X ekran bulunuyor. İkinci ekranla 1080 x 2520 piksel çözünürlük, 2.600 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı elde ediyor.

Katlanabilir telefonlar arasında yerini alan Galaxy Z TriFold'un arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Cihazda IP48 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, Galaxy Z TriFold'un belirli bir dereceye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelen katlanabilir telefonun katlanmamış hâli 3,9 mm, katlanmış hâli ise 12,9 mm. Ayrıca telefonun 309 gram ağırlığa sahip olduğunu da belirtelim.

Yeni telefonda telefonunda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi bulunuyor. 16 GB RAM ile birlikte gelen bu telefon, 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. 45W hızlı şarj desteğine sahip olan model, 5.600 mAh batarya kapasitesine sahip.