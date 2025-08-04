Çok Sevilen 3 Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak! Tarih Verildi

Oyuncuların keyifli zaman geçirmesine yardım eden Game Pass'in kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Peki, ağustos ayının ortasında Game Pass'ten hangi oyunlar kaldırılacak?

Üç Oyun Game Pass'ten Ayrılacak

Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre 15 Ağustos 2025 tarihinde kütüphaneden Persona 3 Reload, Anthem ve Farming Simulator 22 dahil olmak üzere üç farklı oyun ayrılacak. Belirtilen tarihten itibaren bu oyunları oynamak içi satın almak gerekecek.

Giants Software tarafından geliştirilen Farming Simulator 22, en iyi çiftlik oyunları arasında yer alıyor. 2021 yılında satışa sunulan oyunda çiftlik kurup yönetmeye çalışıyoruz. Türkçe arayüz desteğine sahip yapım hem kaliteli grafikleri hem de gerçekçi oynanışıyla öne çıkıyor.

JRPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Persona 3 Reload, 2024 yılının şubat ayında satışa sunuldu. Anime tarzı grafiklere sahip oyunun yayıncılığını Sega üstlendi. 89 Metacritic puanıyle öne çıkan yapımda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut.

BioWare tarafından geliştirilen Anthem, 2019 yılının şubat ayında saıtşa sunuldu. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği aksiyon RPG türündeki oyunda görevleri tamamlayarak daha güçlü ekipmanlar elde etmeye çalışıyoruz.