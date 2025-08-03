Nintendo Switch'e Zam Geldi: Switch 2 İçin de Kapıda Olabilir!

Japon oyun devi Nintendo, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Nitendo Switch 2'den epey memnun durumda desek yanlış olmaz. Nitekim yeni konsol, sadece 7 haftada Sony PS5 satışlarını bile geçerek rekor kırdı. Son olarak Switch 2'nin siparişlerine yetişilemediği bile konuşulurken, oldukça üzücü bir haber güneme geldi.

Şirket, kısa bir süre önce ilk Switch modelinin kendisine ve aksesuarlarına toplu bir zam uyguladığını açıkladı. Şimdi ise pek çok kişinin aklında "Switch 2'ye de zam gelir mi?" sorusu yankılanıyor. İşte detaylar!

Nintendo Switch 2'ye de Zam Gelebilir

Nintendo, 3 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Switch konsol fiyatlarını güncellediğini duyurdu. Şirket, küresel ekonomik baskılar ve Asya'daki tedarik zincirlerine uygulanan yüksek tarifeler nedeniyle Switch modellerine zam kararı aldığını açıkladı. İşte Nintendo Switch modellerinin yeni fiyatları:

Konsol Yeni Fiyat Eski Fiyat Switch Lite 229 dolar 199 dolar Switch OLED 399 dolar 349 dolar Standart Switch 339 dolar 299 dolar

Aktarılanlara göre tedarik zincirindeki yeni tarifeler donanım ve yazılım üretiminin yoğun olduğu Çin (%30), Japonya (%15) ve Vietnam (%20) gibi ülkelerdeki maliyetleri epey olumsuz etkiledi. Bu durumun, üretim maliyetlerinin artmasına ve donanım başına elde edilen kâr marjlarının düşmesine yol açtığı vurgulanıyor.

Tüm bu nedenlerle Nintendo cephesinde yeni oyun konsolu Switch 2'ye de zam yapılabileceği konuşuluyor. Henüz herhangi bir fiyat artışı kararı alınmasa da yakın gelecekte Nintendo Switch 2'lerde de bir değişiklik görmemiz mümkün.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...