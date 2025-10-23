1.172 TL'lik 3 Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak! Tarih Açıklandı

Oyuncuların keyifli zaman geçirmesine yardım eden Game Pass'in kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Microsoft tarafından yapılan duyuru ile birlikte ekim ayının sonunda Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar belli oldu.

Hangi Oyunlar Game Pass'ten Ayrılacak?

Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre 31 Ekim 2025 tarihinde Game Pass'in kütüphanesinden Jusant, Metal Slug Tactic ve Return to Monkey Island kaldırılacak. Belirtilen tarihten itibaren bu oyunları oynamak içi satın almak gerekecek. Jusant 262,50 TL, Metal Slug Tactics 503 TL, Return to Monkey Island ise 407,50 TL'ye satılıyor.

Jusant, tırmanma mekaniği üzerine kurulu bir macera ve bulmaca oyunudur. Tırmanırken dikkat etmemiz gereken bir dayanıklılık göstergesi bulunuyor. Eğer dayanıklılık seviyesi tükenirse düşebiliyoruz. Dolayısıyla ara sıra dinlenmek için mola vermemiz gerekiyor. İlerlemek için çevredeki bulmacaları da çözmemiz son derece önemli.

Leikir Studio tarafından geliştirilen Metal Slug Tactic, sıra tabanlı taktiksel RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Birden fazla birimi uygun konumlara getirerek güçlü saldırılar yapabiliyoruz. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan yapımda roguelite ögesi de yer alıyor. Görevleri tamamlayıp tecrübe puanı kazanarak yeni yeteneklere sahip olabiliyoruz.

Yayıncılığını Devolver Digital'in üstlendiği Return to Monkey Island, point and click ve macera türlerinde bir oyundur. Terrible Toybox tarafından geliştirilen yapımda ekranda yer alan nesnelere ve karakterlere tıklayarak bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. Çizgi film tarzı grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan yapım 87 Metacritic puanına sahip.

Game Pass'e çok yakında eklenecek oyunlar arasında ise PowerWash Simulator 2 (23 Ekim) Bounty Star (23 Ekim) Super Fantasy Kingdom (24 Ekim) Halls of Torment (28 Ekim) The Outer Worlds 2 (29 Ekim) 1000xResist (4 Kasım) Football Manager 26 ( 4 Kasım) yer alıyor.