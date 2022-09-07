Return to Monkey Island yepyeni bir korsan deneyimini karşımıza çıkaracak.

Doğukan Çağlakpınar - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birbirinden farklı oyunlar ile günümüze kadar adından söz ettiren Devolver Digital yeni bir oyununu piyasaya süreye hazırlanıyor. Steam üzerinde çeşitli oyunlar ile milyon dolarlar kazanan yayıncı şirket, 2022'nin Eylül ayını da boş geçmeyecek. Eğlenceli bir oynanış atmosferine sahip olacak olan Return to Monkey Island için geri sayım başladı. Nintendo Switch ve PC platformu için duyurulan, 19 Eylül 2022'de raflardaki yerini alacak olan oyun, macera yüklü bir oynanışa ev sahipliği yapacak. 2D grafik açıları eşliğinde rahatlıkla oynanabilecek olan yapıma oldukça eğlenceli bir dünyaya sahip olacak. Grafik açıları ve oynanışı ile oyunculara eşsiz anlar sunacak olan yapım 19 Eylül 2022'de Nintendo Switch ve PC oyuncularına sunulacak.

Return to Monkey Island Özellikleri

Heyecan verici bir oynanış yapısı,

2D grafik açıları,

Rengarenk içerikler,

Çeşitli görevler,

Açık denizler,

Gece ve gündüz döngüsü,

Farklı hava döngüleri,

Eğlenceli bir oynanış atmosferine sahip olacak olan Return to Monkey Island'da oyuncular farklı adaları keşfedecek, gizli hazineleri keşfedecek ve oyun içerisinde çeşitli savaşlara dahil olacaklar. Efsanevi macera hikayelerine sahip olacak olan oyun fantastik bir atmosferi de deneyimlememizi sağlayacak. Oyunun oynanış yapısından söz etmek gerekirse bizleri çeşitli gemi seçenekleri de bekliyor olacak. Farklı özelliklere sahip gemiler arasından seçim yapacak, kendi mürettebatımızı oluşturacak ve oyun içerisinde çeşitli yan görevleri de başarmak için ter dökeceğiz. Tabii oyun içerisinde hava değişim döngülerinin de işlerimizi zorlaştıracağını unutmadan belirtelim. TÜrkçe dil desteğinin yer almadığı oyunda, İngilizce olarak seslendirmeler duyacak, çeşitli metin dialogları ile de bilgilendireceğiz.

Return to Monkey Island İndir

Geçtiğimiz haftalarda Steam sayfası üzerinden sistem gereksinimlerini hayranları ile paylaşan Return to Monkey Island, tek oyunculu bir dünyaya ev sahipliği yapacak. Günümüzdeki oyunlara ek olarak daha uygun bir fiyat etiketine sahip olan yapım, 10 farklı dil desteği ile lansmana çıkacak.

Return to Monkey Island Minimum Sistem Gereksinimleri