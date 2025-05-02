​TCG Card Shop Simulator kart koleksiyonculuğunu ve mağaza işletmeciliğini birleştiriyor. Kendi kart dükkanınızı kurun, kartları toplayın ve yönetin!

Kemal Tavus - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

OPNeon Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan TCG Card Shop Simulator, 15 Eylül 2024'te Steam'de erken erişim olarak piyasaya sürüldü. Oyunculara kendi kart dükkanlarını kurma, yönetme ve büyütme fırsatı sunan bu simülasyon oyunu, kart koleksiyonculuğu tutkusunu iş yönetimiyle harmanlıyor.

Oyunda, oyuncular rafları kart paketleriyle doldurabilir, nadir kartları toplayabilir veya satabilir, fiyatları belirleyebilir ve müşteri memnuniyetini sağlamak için mağazalarını düzenleyebilirler. Ayrıca, oyuncular turnuvalar düzenleyerek mağazalarına daha fazla müşteri çekebilir ve işlerini büyütebilirler.

Oyunun içeriğinde, Pokémon benzeri Tetramon Duel Master adlı kurgusal bir kart oyunu bulunuyor. Bu kartlar oyuncuların koleksiyonlarını zenginleştirmelerine ve mağazalarını daha çekici hale getirmelerine olanak tanıyor. Oyunun mizahi unsurları, örneğin mağazaya gelen kötü kokulu NPC'leri parfüm makineleriyle uzaklaştırmak gibi detaylar oyuna eğlenceli bir hava katıyor.

TCG Card Shop Simulator İndir

Siz de hemen TCG Card Shop Simulator indirin ve hayallerinizdeki kart dükkanını yaratmaya başlayın.

TCG Card Shop Simulator Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows (64-bit) 10

: Windows (64-bit) 10 İşlemci : Intel Core i5-3550

: Intel Core i5-3550 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVidia GeForce GTX 1050

: NVidia GeForce GTX 1050 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 5 GB kullanılabilir alan