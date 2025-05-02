TCG Card Shop Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4.88 GB
- Üretici OPNeon Games
-
TCG Card Shop Simulator kart koleksiyonculuğunu ve mağaza işletmeciliğini birleştiriyor. Kendi kart dükkanınızı kurun, kartları toplayın ve yönetin!
OPNeon Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan TCG Card Shop Simulator, 15 Eylül 2024'te Steam'de erken erişim olarak piyasaya sürüldü. Oyunculara kendi kart dükkanlarını kurma, yönetme ve büyütme fırsatı sunan bu simülasyon oyunu, kart koleksiyonculuğu tutkusunu iş yönetimiyle harmanlıyor.
Oyunda, oyuncular rafları kart paketleriyle doldurabilir, nadir kartları toplayabilir veya satabilir, fiyatları belirleyebilir ve müşteri memnuniyetini sağlamak için mağazalarını düzenleyebilirler. Ayrıca, oyuncular turnuvalar düzenleyerek mağazalarına daha fazla müşteri çekebilir ve işlerini büyütebilirler.
Oyunun içeriğinde, Pokémon benzeri Tetramon Duel Master adlı kurgusal bir kart oyunu bulunuyor. Bu kartlar oyuncuların koleksiyonlarını zenginleştirmelerine ve mağazalarını daha çekici hale getirmelerine olanak tanıyor. Oyunun mizahi unsurları, örneğin mağazaya gelen kötü kokulu NPC'leri parfüm makineleriyle uzaklaştırmak gibi detaylar oyuna eğlenceli bir hava katıyor.
TCG Card Shop Simulator İndir
Siz de hemen TCG Card Shop Simulator indirin ve hayallerinizdeki kart dükkanını yaratmaya başlayın.
TCG Card Shop Simulator Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows (64-bit) 10
- İşlemci: Intel Core i5-3550
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 1050
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Kart koleksiyonları ile ilgilenen kimseler için eşsiz bir oyun