Hemen Slay the Spire indirin ve bu benzersiz roguelike deste kurma oyununu deneyimlemeye başlayın.

Kemal Tavus - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

MegaCrit tarafından geliştirilen ve yayınlanan Slay the Spire bir roguelike deste kurma oyunudur. Stratejik kart oyunları ile roguelike türünü harmanlayarak benzersiz bir deneyim sunar. Oyuncular düşmanları yenmek ve zirveye tırmanmak için kart destelerini dikkatlice kurup geliştirmek zorundadır. Her seferinde değişen bir yapıya sahip olan bu oyunda her oynanış farklı bir deneyim sunar. Çeşitli kart kombinasyonları ve potansiyel oyun sonları ile tekrar tekrar oynayabileceğiniz bir yapım.

Slay the Spire minimalist grafikleri ve sürükleyici müzikleri ile zihnimizde yer etmiş bir oyun. Siz de çeşitli yetenekler kazandıran yüzlerce kart arasından seçim yapabilir ve düşmanlarına karşı taktiksel avantajlar elde edebilirsiniz. Oyunun basit ama derin mekanikleri, hem yeni başlayanları hem de deneyimli oyuncuları cezbedecek şekilde tasarlanmış. Ayrıca topluluk tarafından oluşturulan modlar oyunun tekrar oynanabilirliğinin artmasında önemli bir rol oynuyor.

Slay the Spire İndir

Hemen Slay the Spire indirin ve bu benzersiz kart oyununu oynamaya hemen başlayın.

Slay the Spire Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10

: Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 İşlemci : 2.0 Ghz

: 2.0 Ghz Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : 1GB video belleği, OpenGL 3.0+ desteği (ARB uzantıları ile 2.1 kabul edilebilir)

: 1GB video belleği, OpenGL 3.0+ desteği (ARB uzantıları ile 2.1 kabul edilebilir) Depolama: 1 GB kullanılabilir alan