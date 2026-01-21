3.285 TL'lik 7 Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak! Tarih Açıklandı

Oyuncuların eğlenceli zaman geçirmesine yardım eden Game Pass'in kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Microsoft tarafından yapılan duyuru ile birlikte ocak ayının sonunda Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar belli oldu.

Game Pass'ten Hangi Oyunlar Ayrılacak?

Shady Part of Me Cataclismo Starbound Lonely Mountains Snow Riders Paw Patrol World Citizen Sleeper 2 Starward Vector Orcs Must Die! Deathtrap

Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre 31 Ocak 2026 tarihinde Shady Part of Me, Cataclismo, Starbound, Lonely Mountains Snow Riders, Paw Patrol World, Citizen Sleeper 2 Starward Vector ve Orcs Must Die! Deathtrap Game Pass'in kütüphanesinden kaldırılacak. Belirtilen tarihten itibaren bu oyunları oynamak içi satın almak gerekecek.

Orcs Must Die! Deathtrap, kule savunma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Robot Entertainment tarafından geliştirilen oyunda tek oyunculu ve co-op modları bulunuyor. Co-op modu 4 oyuncuya kadar destekliyor. Bu sayede oyunu arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Oyunda yalnızca tuzak yerleştirmekle kalmıyor aynı zamanda düşmanlar ile doğrudan mücadele ediyoruz.

Açık dünya ve macera türlerindeki PAW Patrol World'de ister haritada özgürce dolaşabiliyor ister çeşitli görevleri tamamlamaya çalışabiliyoruz. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan oyun, basit oynanış sistemiyle öne çıkıyor. 2023 yılında piyasaya sürülen oyun, uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine imkân tanıyor.

Lonely Mountains: Snow Riders, spor oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Karlarla kaplı haritada kayak ile yolculuk yapıyoruz. Fizik tabanlı bir oynanışa sahip olan oyunda hızımızı ve dengemizi korumak oldukça önemli. Tek oyunculu ve çevrim içi modlara sahip olan oyunda Türkçe arayüz desteği mevcut.