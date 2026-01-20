Game Pass'e Binlerce TL'lik 10 Oyun Eklenecek! Tarih Belli Oldu

Microsoft, her ay düzenli olarak Game Pass oyunlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Şirket popüler abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine önümüzde günlerde hangi oyunların ekleneceğini duyurdu. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre ocak ayının sonuna doğru Game Pass'e 10 adet oyun eklenecek.

Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Death Stranding Director's Cut, RoadCraft ve Ninja Gaiden Ragebound, 21 Ocak 2026 tarihinde Game Pass'in kütüphanesine eklenecek. The Talos Principle 2 27 Ocak 2026 tarihinde Game Pass'e gelecek. Anno: Mutationem ve Drop Duchy 28 Ocak'ta, MySims: Cozy Bundle ve Warhammer 40,000: Space Marine 2 ise 29 Ocak'ta kütüphaneye katılacak.

Indika 2 Şubat 2026 tarihinde, Final Fantasy 2 ise 3 Şubat 2026 tarihinde Game Pass'in kütüphanesine eklenecek. Yayıncılığını 11 Bit Studios'un üstlendiği Indika, üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Square Enix tarafından geliştirilen Final Fantasy 2 ise JRPG oyunlar oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.

Kojima Productions tarafından geliştirilen Death Stranding Director's Cut'ta kargoyu belirtilen noktaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu basit gibi görünen görev hem fiziksel dengeyi korumak hem de çevresel zorluklarla mücadele etmek açısından derin bir oynanış sunuyor. Atmosferi başarılı bir şekilde yansıtan oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut.

The Talos Principle 2, bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda her bölümde farklı mekaniklerle karşılaşıyoruz. Işık yansımaları, lazerler, bloklar ve çştili cihazlar ayrdımıyla bulmacaları çözmemiz gerekiyor. Oyunda ilerledikçe bulmacaların zorluk seviyesi de artıyor.

Saber Interactive tarafından geliştirilen Warhammer 40,000: Space Marine 2, üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Hızlı tempolu bir oynanışa sahip olan yapımda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut. Tek Oyunculu ve çevrim içi modlar ile birlikte gelen oyunun yayıncılığını Focus Entertainment üstlendi.