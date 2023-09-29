Elite Dangerous
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 25000.00 MB
- Üretici Frontier Developments
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Elite Dangerous'ı hemen indirin ve benzersiz bir simülasyon deneyimini tecrübe edin.
Frontier Developments tarafından geliştirilen ve yayınlanan Elite Dangerous ilk kez 2014 yılında piyasaya sürüldü. Oldukça kapsamlı bir uzay simülasyonu olan Elite Dangerous 400 milyar yıldız sisteminden oluşan bir galaksiyi keşfetme fırsatı sunuyor.
Elite Dangerous’da yapabileceğiniz pek çok şey vardır. Uzayda ticaret, kargoculuk, korsanlık, savaş ya da keşif yapabilirsiniz. Uzay gemileri satın alarak, onları yükselterek ve özelleştirerek galaksiyi keşfedebilirsiniz. Keşif hissi epey yüksek bir oyun olan Elite Dangerous’da çok iyi vakit geçireceksiniz.
Piyasadaki en iyi uzay oyunlarından biri olan Elite Dangerous oldukça gerçekçi bir simülasyon oyunudur. Simülasyon oyunu sevenlerin, özellikle de uzay simülasyonları ile ilgilenenlerin muhakak bu oyuna bir göz atmasını tavsiye ederiz.
Elite Dangerous İndir
Hemen siz de Elite Dangerous indirin ve bu eşi benzeri görülmemiş uzay simülasyonunu test edin. Uzayın derinliklerine yolculuk edin ve keşfedebildiğiniz kadar galaksi keşfedin.
PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
Simülasyon oyunları, oldukça niş bir kitle tarafından tüketiliyor. Diğer video oyunlarından ayrılan bu yapımlar aşırı detaylı olmalarıyla ve spesifik bir konudaki aşırı kapsayıcılıklarıyla biliniyorlar.
Elite Dangerous Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 8/10 64-bit
- İşlemci: Quad Core CPU (4 x 2Ghz)
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 470/AMD R7 240
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
- VR Desteği: SteamVR, klavye ya da gamepad gerekli
Aşırı gerçekçi yapısı
Uzun süreli oynanış
Simülasyon türünün en iyi örneklerinden
Keşfedilecek devasa bir alan