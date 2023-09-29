Elite Dangerous'ı hemen indirin ve benzersiz bir simülasyon deneyimini tecrübe edin.

Kemal Tavus - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Frontier Developments tarafından geliştirilen ve yayınlanan Elite Dangerous ilk kez 2014 yılında piyasaya sürüldü. Oldukça kapsamlı bir uzay simülasyonu olan Elite Dangerous 400 milyar yıldız sisteminden oluşan bir galaksiyi keşfetme fırsatı sunuyor.

Elite Dangerous’da yapabileceğiniz pek çok şey vardır. Uzayda ticaret, kargoculuk, korsanlık, savaş ya da keşif yapabilirsiniz. Uzay gemileri satın alarak, onları yükselterek ve özelleştirerek galaksiyi keşfedebilirsiniz. Keşif hissi epey yüksek bir oyun olan Elite Dangerous’da çok iyi vakit geçireceksiniz.

Piyasadaki en iyi uzay oyunlarından biri olan Elite Dangerous oldukça gerçekçi bir simülasyon oyunudur. Simülasyon oyunu sevenlerin, özellikle de uzay simülasyonları ile ilgilenenlerin muhakak bu oyuna bir göz atmasını tavsiye ederiz.

Elite Dangerous İndir

Hemen siz de Elite Dangerous indirin ve bu eşi benzeri görülmemiş uzay simülasyonunu test edin. Uzayın derinliklerine yolculuk edin ve keşfedebildiğiniz kadar galaksi keşfedin.

Elite Dangerous Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 8/10 64-bit

: Windows 8/10 64-bit İşlemci : Quad Core CPU (4 x 2Ghz)

: Quad Core CPU (4 x 2Ghz) Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GTX 470/AMD R7 240

: Nvidia GTX 470/AMD R7 240 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 25 GB kullanılabilir alan

: 25 GB kullanılabilir alan VR Desteği: SteamVR, klavye ya da gamepad gerekli