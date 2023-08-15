Road 96 ile benzersiz bir maceraya atılın. Otostop çekin, yeni insanlar tanıyın ve bulunduğunuz ülkeden kaçmaya çalışın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Road 96, Digixart tarafından geliştirilen ve Ravenscourt tarafından yayınlanan hikaye odaklı bir macera oyunudur.

1996 yılının yaz ayında geçen bu oyunda amacımız diktatör tarafından yönetilen Petria isimli ülkeden kaçmak. Otostop yaparak ülkeyi terk etmeye çalıştığımız bu oyunda yolculuğumuz boyunca pek çok farklı karakter tanıyacağız ve onların sıra dışı hikayelerini dinleyeceğiz.

Tek kişilik bir oyun tecrübesi sunan Road 96, nispeten kısa ama etkileyici bir deneyim vadediyor. Görsel olarak oldukça stilize bir iş ortaya koyan Road 96, pastel tonlarına sahip, oldukça hoş gözüken bir dünyaya sahip.

Anlatının ve deneyimin ön planda olduğu bu oyundaki karakterlerin pek çoğu ilgi çekici. Her birini tanımak isteyeceksiniz ve bu karakterlerin hikayeleri sizleri derinden etkileyecek.

Road 96 İndir

Hemen Road 96 indirin ve bu benzersiz hikayeye sahip oyunda bir yolculuğa çıkın.

Road 96 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5 4460 ya da AMD Ryzen 3 2300U

: Intel Core i5 4460 ya da AMD Ryzen 3 2300U Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1060 ya da AMD RX 5700

: NVIDIA GTX 1060 ya da AMD RX 5700 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 15 GB kullanılabilir alan

: 15 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Road 96 Intel Xe grafik kartını desteklemiyor