Game Pass Zammı Bazı Ülkelerde Ertelendi! Türkiye Etkilenecek mi?

Microsoft, Game Pass aboneliğine geçtiğimiz haftalarda büyük bir zam yaptı. Bu her ne kadar dünya genelindeki kullanıcıların tamamını etkileyen bir zam olsa da bazı ülkelerde uygulanmaya başlamasının biraz daha zaman alacak. Bu ülkelerdeki kullanıcılar, en azından şimdilik zamdan etkilenmeyecek.

Game Pass Zammı, Bazı Ülkelerde Ertelendi

Teknoloji devi Microsoft, birkaç gün önce Game Pass aboneliklerine görülmemiş bir zam yaparak büyük bir tepki toplamıştı. Ancak şirketin son yaptığı bilgilendirmeye göre Almanya, Güney Kore, İrlanda, Polonya ve Hindistan gibi belirli ülkelerde hâlihazırda Game Pass abonesi olup otomatik yenilemesi açık olan aboneler fiyat artışından şimdilik etkilenmeyecek.

Fiyat artışından şu anlık sadece yeni satın alımlar etkilenecek. Otomatik yenileme devam ettiği sürece ödeme tutarı da eski fiyat üzerinden belirlenecek. Aboneliğini iptal edip yeniden Game Pass aboneliği almaya çalışanlar ise yeni fiyat üzerinden ödeme yapmak zorunda kalacak.

Bazı ülkelerin fiyat artışından etkilenmemesi, o ülkelerdeki fiyat artışına yönelik yasal düzenlemelerden kaynaklanıyor. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede mevcut aboneler yine yeni fiyatlar üzerinden yenileme yapacak. Bu fiyat artışına göre Türkiye'deki Game Pass kullanıcılarının Essential planı için aylık 269 TL, Premium planı için 409 TL, Ultimate planı içinse 799 TL ödemesi gerekecek.

Game Pass Ultimate aboneliği için önceden 309 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Ancak son zamla birlikte 490 TL'lik bir fiyat artışı söz konusu hâle geldi. Diğer aboneliklerininse ismi değişti. Core isimli abonelik Essential, Standard isimli abonelik ise Premium olarak adlandırıldı. En önemli avantajlar ise Game Pass Ultimate planında toplandı.

Fiyat artışından etkilenen abonelerin büyük bir kısmı, geçtiğimiz hafta Xbox Game Pass üyelik iptali işlemini gerçekleştirerek Microsoft'a tepki gösterdi. O kadar çok işlem gerçekleştirilmeye başlandı ki Microsoft'un abonelik iptali sayfası geçici bir süreliğine hizmet veremez hâle geldi. Şirket, bu sorunu çözüme kavuştursa da zam konusunda geri adım atmadı.