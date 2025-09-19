Microsoft'tan Hile Gibi Özellik! Zor Oyun Diye Bir Şey Kalmayacak

Daha önce hiç yönlendirme ya da ipucu içermeyen bir oyun oynadınız mı? Elinizde hiçbir şey olmadığı için o dünyayı keşfetmeye çalışırsınız, oradan oraya koşturup durursunuz ancak küçük bir ayrıntıyı gözden kaçırdığınız için hiçbir sonuç elde edemezsiniz. İşte Microsoft'un yeni özelliği tam da bu sorun için geliştirildi.

Teknoloji devi, uzun bir zamandır test edilen Gaming Copilot'u artık tüm Windows 11 kullanıcılarına sunuyor. Oyunlarda danışabileceğiniz bir oyun asistanına ihtiyacınız olduğunda bu özelliği kullanarak zamandan tasarruf edebileceksiniz. Böylelikle tamamen oyunun kendisine konsantre olabileceksiniz.

Gaming Copilot, Windows 11'e Geliyor

Microsoft, Gaming Copilot'u Windows 11 kullanıcılarına kademeli olarak sunmaya başladı. Bu özellik, Windows 11 bilgisayarlarda mevcut Game Bar'a entegre edildi. Bu da oyununuzu bölmeden yapay zeka destekli asistana erişebileceğiniz anlamına geliyor. Üstelik ses modu sayesinde asistanla sesli olarak konuşmanız da mümkün olacak. Ona oyunla ilgili sorular yöneltip cevap alabileceksiniz.

Copilot, ona sorduğunuz sorulara oyun içi ekran görüntülerini kullanarak cevap verecek. Geçmesi zor bir bölüm ya da yenmesi neredeyse imkânsız olan canavara karşı sizi avantajlı hâle getirecek taktikler elde edebileceksiniz. Kullanım amacı sadece belirli oyunlarla da sınırlı olmayacak. Beklediğinizden çok daha fazlasını yapabilecek.

Oyuncular, kendi ilgi alanlarına ve sevdiği türlere göre oyun önerileri alabilecek. Ayrıca kazanılan son başarımlara göz atabilecek. Daha önce şirketin yayınladığı bir örnekte Copilot'un Overwatch 2'de takım arkadaşlarının seçtikleri ile uygun karakter önerdiği görülmüştü. Bu da aslında Copilot'un oyun konusunda yapabileceklerinin neredeyse hiçbir sınırının olmadığını gösteriyor.

Şu anda çoğu Windows 11 kullanıcısı tarafından erişilebilen bu özellik, ilerleyen günlerde daha fazla kullanıcıya ulaşacak. Sizin de erişiminize açıldıktan sonra ondan oyunu sizin yerinize oynaması dışında herhangi bir şey isteyebilirsiniz. Size bir tür oyun koçu olarak hizmet verecek, oyun oynarken karşınıza çıkacak olan zorluklar için fazla düşünmemenizi sağlayacak.