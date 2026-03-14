Xbox Konsolları İçin Hile Gibi Araç Geliyor! Tarih Verildi

Microsoft, geçen yılın sonlarına doğru bir oyun asistanı sunmaya başladı. Oyunculara ilerlemekte zorlandıkları bölümlerde yardımcı olan bu özellik, Gaming Copilot olarak adlandırılıyor. Önce PC sonra mobil için kullanıma sunulan bu özelliğin şimdi de yeni nesil Xbox konsollarına geleceği belirtildi. Bunun ne zaman gerçekleşeceği de açıklığa kavuşturuldu.

Gaming Copilot Ne Zaman Xbox Konsollara Gelecek?

Xbox'ın yapay zekadan sorumlu yönetici Sonali Yadav tarafından paylaşılan bilgilere göre Gaming Copilot, Xbox Series X / S konsollarına 2026 yılı sona ermeden önce gelecek. Öte yandan geçtiğimiz günlerde kod adının Project Helix olduğu duyurulan yeni konsollarda bu özelliğin en önemli unsurlardan biri olması bekleniyor.

Gaming Copilot'ın Özellikleri Neler?

Gaming Copilot, oyuncular için tasarlandı. Microsoft'un kendi yapay zeka destekli asistanı Copilot'tan güç alıyor. Birkaç aydır PC, mobil ve Rog Ally gibi cihazlarda beta sürecinde olan özellik, oyundan çıkmanıza ya da telefonunuza bakmanıza gerek kalmadan o an oyunda nerede olduğunuza göre tavsiyeler veriyor.

Örnek olmask adına Grand Theft Auto: Vice City'deki sinir bozucu helikopter bölümünü oynamaya çalıştığınızı varsayalım. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama eylemleriniz her seferinde başarısızlıkla sonuçlanıyor. Gaming Copilot ise o bölümde ne yapılması gerektiğini size adım adım anlatarak kolay bir şekilde geçmenize olanak sağlıyor. O bölümü geçmek için herhangi bir video izlemenize gerek kalmıyor. Asistan size zaten yapılması gerekenleri en basit şekilde açıklıyor.

Bu asistanın bir diğer özelliği, oynanış tarzına göre strateji geliştirmenize yardımcı olması. Oyunda nasıl ilerlediğinize, hangi seçimleri yaptığınıza göre önemli ipuçları sağlayan Gaming Copilot, hikâye ağırlıklı oyunları mümkün olan en kısa süre içinde bitirmenize yardımcı oluyor. Böylece siz de bir sonraki oyununuza geçmek için fazla vakit kaybetmek zorunda kalmıyorsunuz.

Diğer oyunlar demişken Gaming Copilot'ın tavsiye özelliğine sahip olduğunu da belirtelim. Bu asistan, şimdiye kadar hangi oyunları oynadığınızı göz önünde bulundurarak tamamen sizin zevkinize uygun oyun tavsiyelerinde bulunuyor. Böylelikle hâlihazırda oynadığınız oyunun hikâyesini tamamlandıktan sonra hangi oyunu oynayacağınızı düşünmenize gerek olmuyor. Microsoft'un asistanı, size en uygun oyunu buluyor.

Gaming Copilot, Ekranı İzliyor mu?

Gaming Copilot'ın hangi bölümde olduğunuzu öğrenmesi için görüntüye ihtiyacı oluyor. Bunu da ekran görüntüsü alarak elde ediyor. Daha sonra bu görüntüleri analiz ederek takılıp kaldığınız bölümü kolay bir şekilde geçmenize yardımcı oluyor. Elbette ki gizlilik ile ilgili endişeleri olanlar bunu ayarlardan kapatabiliyor ama bu yapıldığında zaten Gaming Copilot'a gerek kalmıyor.

Copilot'ın ana uygulamasına da bölümün adını yazıp nasıl geçeceğiniz konusunda yardımcı olmasını isteyebiliyorsunuz. O yüzden ekran görüntüsü almasının gerekli olduğunu unutmamak gerekiyor. Elbette ki isteğe bağlı bir özellik, kullanımı da zorunlu değil. Yani gizlilik konusunda çok fazla endişeleniyorsanız Gaming Copilot'ı kullanmayı tercih etmeyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Gaming Copilot ve benzeri araçların oyundan keyif alınmasının önünde engel oluşturduğunu düşünüyorum. Bu oyunları oynarken keşif yapıyoruz, bir şeyler için uğraşıyoruz. En basit bölümde bile oyun asistanından yardım istemek, bana göre o oyunu bizim değil, yapay zekanın oynadığı anlamına geliyor. Yine de oyundan uzaklaşmanıza neden olabilen görevler için harika bir araç olduğunu inkâr edemeyiz.