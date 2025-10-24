Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nasıl İzlenir?

Gaziantep FK ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Merakla beklenen Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Ceyhun Sesigüzel, ikinci yardımcı hakem görevini ise Serkan Çimen üstlenecek. Dördüncü hakemliği Gürcan Hasova yapacak. Peki, Gaziantep FK ile Fenerbahçe takımlarının ilk 11 kadrosunda hangi isimler yer alacak?

Gaziantep FK - Fenerbahçe Muhtemel İlk 11

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Tarık Çetin

Çağlar Söyüncü

J. Oosterwolde

N. Semedo

İsmail Yüksek

E. Alvarez

M. Asensio

Levent Mercan

D. Nene

Kerem Aktürkoğlu

A. Talisca

Gaziantep FK Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Burak Bozan

L. Perez

Arda Kızıldağ

Tayyip Sanuç

K. Rodrigues

D. Camara

Melih Kabasakal

K. Kozlowski

C. Lungoyi

M. Bayo

A. Maxim