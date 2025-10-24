Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Kasımpaşa ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Kasımpaşa - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 26 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Kasımpaşa - Beşiktaş maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Merakla beklenen Kasımpaşa - Beşiktaş maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Esat Sancaktar, ikinci yardımcı hakem görevini ise Bilal Gölen üstlenecek. Dördüncü hakemliği Erdem Mertoğlu yapacak. Peki, Kasımpaşa ile Beşiktaş takımlarının ilk 11 kadrosunda hangi ismler yer alacak?

Kasımpaşa - Beşiktaş Muhtemel İlk 11

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Kasımpaşa - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert Günok

J. Svensson

Rıdvan Yılmaz

T. Djalo

Emirhan Topçu

W. Ndidi

Orkun Kökçü

Cengiz Ünder

T. Abraham

V. Cerny

Rafa Silva

Kasımpaşa Muhtemel İlk 11 Kadrosu

A. Gianniotis

J. Espinoza

Yasin Özcan

K. Rodrigues

K. Piatkowski

M. Fall

Cafu

H. Hajradinovic

Aytaç Kara

M. Ben Ouanes

Nuno Da Costa

