Otopark Sorunu Bitiyor: Geely'den Tekerlekleri 90 Derece Dönen Otomobil!

Otomotiv dünyasında bazı markalar küçülme yoluna gidiyor bazı markalar ise elektrikli dönüşümü sürdürmeye çalışıyor. Çinli markalar ise işi biraz daha ileriye götürerek yeni teknolojileri deniyor. Bu kapsamda Geely tekerlekleri 90 derece dönebilen yeni modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Geely’den 90 Derece Dönebilen Tekerlek Teknolojisini Tanıttı!

Geely tarafından tanıtılan yeni teknoloji otomobil sürücülerinin en büyük kabuslarını sona erdiriyor. Dar alanlarda manevra yapmak özellikle acemi şoförler için korkulu rüyalar arasında ilk sırada yer alıyor. Tanıtılan yeni teknoloji ise araç tekerlerini 90 derece sola veya sağa çevirmeyi mümkün hale getiriyor.

Geely aslında araç içerisindeki motor–aks–diferansiyel yapısını tamamen ortadan kaldırıyor. Sistem her bir tekerleğin içine entegre edilen bağımsız elektrik motorları üzerine kurulu. Bu sayede dört tekerlek de hem tahrik hem de yönlendirme görevini kendi başına üstlenebiliyor.

En dikkat çekici nokta ise tekerleklerin 90 derece dönebilmesi. Paylaşılan demonstrasyon görüntülerinde EX5 prototipinin yana doğru ilerleyebildiği, neredeyse sıfır dönüş yarıçapıyla kendi etrafında dönebildiği ve son derece dar alanlara zahmetsizce park edebildiği görülüyor. Ön ve arka tekerleklerin aynı anda farklı yönlerde hareket edebilmesi, özellikle sıkışık şehir ortamlarında bugüne kadar görülmemiş manevraların önünü açıyor.

Sistemin merkezinde Geely’nin “modüler sürüş ünitesi” olarak adlandırdığı yeni bir kontrol mimarisi yer alıyor. Bu yapı, düşük hızlarda son derece hassas hareketleri ve alışılmadık direksiyon açılarını destekleyecek şekilde tasarlanmış. Tanıtım sırasında araç, özel bir kontrol eldiveniyle uzaktan yönlendirildi.

Ancak Geely bu çözümün geçici olduğunu belirtiyor. Şirketin planına göre ilerleyen aşamalarda bu kontrol altyapısı akıllı telefonlar ve akıllı saatler gibi günlük tüketici cihazlarına taşınacak. Böylece kullanıcılar, araçlarına binmeden dar alanlarda milimetrik manevralar yapabilecek. Bağımsız tekerlek motorlarının sunduğu avantajlar yalnızca park kolaylığıyla sınırlı değil.

Geely, sistemin “yengeç sürüşü” olarak bilinen ve aracın gövde yönünü değiştirmeden yana doğru ilerlemesini sağlayan bir modu da desteklediğini açıklıyor. Ayrıca her tekerleğin ayrı ayrı kontrol edilebilmesi, kaygan zeminler, güçlü yan rüzgârlar ve dengesiz yol koşullarında araç stabilitesini artırma potansiyeli taşıyor. Geleneksel çekiş ve denge kontrol sistemlerinin yazılımla müdahale ettiği pek çok senaryo bu mimaride doğrudan donanım seviyesinde yönetilebiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...