Google, Sıfır Bilgiyle Profesyonel Müzikler Yapmanızı Sağlayacak
Google, yapay zeka destekli sohbet botu Gemini'a yeni bir araç entegre ediyor. Bu araç sayesinde dilediğiniz tarzda müzikler oluşturabileceksiniz.
⚡ Önemli Bilgiler
- Google, müzik oluşturmaya odaklanan yapay zeka modeli Lyria'yı sohbet botu Gemini'a ekliyor.
- Görsel ve video oluşturma araçlarına benzer şekilde müzik oluşturma aracı da kullanıcının girdiği komutlara göre müzikler oluşturmaya imkân tanıyacak.
- Yeni özellik şu an belirli sayıda kullanıcının erişimine açık. İlerleyen aylarda Türkiye de dahil olmak üzere daha çok ülkeye gelmesi bekleniyor.
Google'ın şu anda yapay zeka alanında sadece Gemini'da mevcut araçlara sahip olduğu düşünülse de esasında teknoloji devinin arka planda üzerinde çalıştığı pek çok araç bulunuyor. Bunların bir kısmı, deneysel modellerin yer aldığı AI Studio üzerinde erişime açık. Bir müzik oluşturma modeli olan Lyria de bunlardan biri ve onu yakında çok daha fazla görmeye başlayacaksınız.
Gemini, Müzik Oluşturma Aracına Kavuştu
Çok sayıda Gemini kullanıcısı, yapay zeka destekli sohbet botunun araçlar kısmında yeni bir müzik oluşturma seçeneği olduğunu fark etti. Şu anda yalnızca belirli kullanıcıların erişimine açık. İngilizce dışında herhangi bir dilde görülmemesi ise aracın ilk olarak bu dille sınırlı olarak test edildiğini gösteriyor. Henüz Türkiye'de ne zaman erişime açılacağı belli değil ancak bunun çok fazla zaman almaması muhtemel.
Gemini'ın Müzik Oluşturma Aracı Nasıl Kullanılıyor?
Çalışma biçimi bakımından tıpkı Gemini'ın Veo 3.1 (video oluşturma) ya da Nano Banana / Pro (görsel oluşturma) araçlarına benziyor. Araçlar kısmından müzik oluşturmayı seçiyor ve yazma alanına ortaya nasıl bir müzik çıkmasını istiyorsanız onu kelimelere döküyorsunuz. Suno gibi araçları kullandıysanız zaten aşina olabilirsiniz ancak daha önce eğer hiç böyle araçlar kullanmadıysanız yapmanız gerekenlerin sadece müzik tarzını ve hissiyatı belirlemekten ibaret olduğunu söylemek mümkün.
Daha ileri düzey işler çıkarmak için elbette müzik alanında biraz bilgi edinmekte fayda var ancak bunun için de Gemini size yardımcı olabilir. Google'ın sohbet botuna sadece nasıl bir müzik yapmak istediğinizi ifade ederek bunu bir prompt'a (metin istemi) dönüştürmesini isteyebilirsiniz. İster "hızlı" ister "düşünen" ister "Pro" modunda kullanıyor olun, size kısa süre içinde hayallerinizdeki gibi müzikleri elde etmenizi sağlayacak istemleri sağlar.
Bunu kopyaladıktan sonra yeni bir sohbet açıp araçlardan müzik oluşturmayı seçebilir ve kopyaladığınız istemi yapıştırabilirsiniz. Daha sonra Lyria modeli devreye girecek ve dilediğiniz gibi müzik oluşturmanızı sağlayacak. Başta da söylediğimiz gibi, bu model henüz tüm Gemini kullanıcılarına sunulmadı. Bu adımları uygulamaya başlamak için Google'dan gelecek duyuruyu beklemek gerekecek.