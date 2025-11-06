Google'dan Çok Konuşulacak Özellik! Gmail'in Altını Üstüne Getirecek

Google, yapay zeka alanında yaşanan ilerlemelere sessiz kalmayarak 2023 yılının mart ayında Bard isimli bir sohbet botunu kullanıma açtı. Daha sonradan Gemini olarak adlandırılan bu sohbet botu, o zamandan bu yana inanılmaz bir ilerleme kaydetti. Bu sohbet botunun kullanılmasının en önemli sebeplerinin başındaysa şu an deep research (derin araştırma) özelliği geliyor.

Bu özellik, Gemini'ın sizin yerinize internette derinlemesine araştırma yaparak kapsamlı bir rapor sunuyor. Herhangi bir konu hakkında araştırma yaparken çok kullanışlı olabilen bu araç şimdi de Gmail, Google Drive ve Google Chat (Google Sohbet) uygulamaları ile entegreli bir şekilde çalışmaya başladı.

Gemini Artık Gmail Hesabında Kapsamlı Tarama Yapabiliyor

Google'ın yapay zeka destekli gelişmiş sohbet botu Gemini'ın derin araştırma özelliği artık genel web taramalarına ek olarak Gmail entegrasyonu sayesinde e-postalarınızı inceleme sürecine dahil edebiliyor. Bununla birlikte çok sayıda PDF, PowerPoint (PPT, PPTX vb.) sunumları, elektronik tablolar (XLSX, XLSM vb.), belgeler (DOC, DOCX vb.) ve çok daha fazlasından veri çıkarabiliyor.

Google'ın Sohbet uygulamasını kullanıyorsanız Gemini'ın sohbet geçmişinden yararlanarak araştırma yapmasını sağlamanız da mümkün. Tüm bunları hem ücretsiz hem ücretli hesaplarda yapabiliyorsunuz ancak ücretsiz hesaplarda derin araştırma moduna sınırlı erişiminiz olduğunu unutmayın. Bu özelliği kullanabildiğiniz sürece hangi kaynaktan yararlanılacağını belirleyebilirsiniz.

Yeni özelliği ilk deneyenlerden biri olmak istiyorsanız şu anda Gemini'ın web sitesini açabilir ve "Araçlar" kısmından Deep Research'ü seçebilirsiniz. Derin araştırma modunu etkinleştirdikten sonra hemen aşağıda "Kaynak" seçeneğinin olduğunu göreceksiniz. Bu seçeneğin üzerine basıp derin araştırma sürecinde hangi kaynaklardan yararlanılabileceğini seçebilirsiniz.

Yalnızca e-postalardan faydalanmasını istiyorsanız Gmail, Drive'daki dosyalara erişmesini istiyorsanız Drive'ı, sohbet geçmişinizi derinlemesine ele almasını istiyorsanız Sohbet'i işaretleyebilirsiniz. Dilerseniz tümünü de seçebilirsiniz. Son olarak bir metin istemi girip Gemini'ın ne yapacağına karar verebilirsiniz.