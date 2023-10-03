Gen V Yeni Bölüm Ne Zaman?
Gen V yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? Dizinin oyuncuları arasında hangi isimler yer alıyor? İşte Amazon Prime Video'nun popüler dizisine dair detaylar!
Amazon Prime Video'nun yeni dizisi Gen V, eylül ayı itibarıyla yayımlanmaya başladı. Aksiyon, macera ve komedi türlerindeki süper kahraman dizisi, kısa sürede büyük beğeni topladı. Peki, Gen V yeni bölüm ne zaman çıkacak?
Gen V Yeni Bölüm Tarihleri
Evan Goldberg, Eric Kripke ve Craig Rosenberg tarafından yaratılan Gen V dizisinin ilk üç bölümü 29 Eylül 2023 tarihinde izleyiciler ile buluştu. En iyi Amazon Prime dizileri arasında yerini alan Gen V'nin 4. bölümü 6 Ekim, 5. bölümü ise 13 Ekim tarihinde yayımlanacak.
İlk sezonu 8 bölümden oluşacak dizinin yayın tarihleri şu şekilde:
- Gen V 1. bölüm tarihi: 29 Eylül 2023
- Gen V 2. bölüm tarihi: 29 Eylül 2023
- Gen V 3. bölüm tarihi: 29 Eylül 2023
- Gen V 4. bölüm tarihi: 6 Ekim 2023
- Gen V 5. bölüm tarihi: 13 Ekim 2023
- Gen V 6. bölüm tarihi: 20 Ekim 2023
- Gen V 7. bölüm tarihi: 27 Ekim 2023
- Gen V 8. bölüm tarihi: 3 Kasım 2023
Gen V Oyuncuları
- Jaz Sinclair
- Chance Perdomo
- Lizze Broadway
- Maddie Phillips
- London Thor
- Derek Luh
- Asa Germann
- Shelley Conn
- Alexander Calvert
- Maia Jae Bastidas
- Patrick Schwarzenegger
- Sean Patrick Thomas
Loki Yeni Bölüm Ne Zaman?
Loki yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, Disney Plus üzerinden yayımlanan popüler süper kahraman dizisini beğenen izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Popüler dizinin oyuncuları arasında Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Alexander Calvert ve daha pek çok isim yer alıyor. Dizide Marie Moreau karakterini Jaz Sinclair, Andre Anderson karakterini ise Chance Perdomo canlandırıyor.
Gen V Konusu
Süper kahraman dizileri denildiğinde akla ilk gelen dizilerden biri olan The Boys'un spin-off'u Gen V, süper güçlere sahip olan üniversiteli gençlerin hikâyesini konu alıyor.
Dijital yayın platformu Amazon Prime Video üzerinden yayımlanan Gen V isimli süper kahraman dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR