Amazon Prime Video'nun yeni dizisi Gen V, eylül ayı itibarıyla yayımlanmaya başladı. Aksiyon, macera ve komedi türlerindeki süper kahraman dizisi, kısa sürede büyük beğeni topladı. Peki, Gen V yeni bölüm ne zaman çıkacak?

Gen V Yeni Bölüm Tarihleri

Evan Goldberg, Eric Kripke ve Craig Rosenberg tarafından yaratılan Gen V dizisinin ilk üç bölümü 29 Eylül 2023 tarihinde izleyiciler ile buluştu. En iyi Amazon Prime dizileri arasında yerini alan Gen V'nin 4. bölümü 6 Ekim, 5. bölümü ise 13 Ekim tarihinde yayımlanacak.

İlk sezonu 8 bölümden oluşacak dizinin yayın tarihleri şu şekilde:

Gen V 1. bölüm tarihi : 29 Eylül 2023

: 29 Eylül 2023 Gen V 2. bölüm tarihi : 29 Eylül 2023

: 29 Eylül 2023 Gen V 3. bölüm tarihi : 29 Eylül 2023

: 29 Eylül 2023 Gen V 4. bölüm tarihi : 6 Ekim 2023

: 6 Ekim 2023 Gen V 5. bölüm tarihi : 13 Ekim 2023

: 13 Ekim 2023 Gen V 6. bölüm tarihi : 20 Ekim 2023

: 20 Ekim 2023 Gen V 7. bölüm tarihi : 27 Ekim 2023

: 27 Ekim 2023 Gen V 8. bölüm tarihi: 3 Kasım 2023

Gen V Oyuncuları

Jaz Sinclair

Chance Perdomo

Lizze Broadway

Maddie Phillips

London Thor

Derek Luh

Asa Germann

Shelley Conn

Alexander Calvert

Maia Jae Bastidas

Patrick Schwarzenegger

Sean Patrick Thomas

Popüler dizinin oyuncuları arasında Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Alexander Calvert ve daha pek çok isim yer alıyor. Dizide Marie Moreau karakterini Jaz Sinclair, Andre Anderson karakterini ise Chance Perdomo canlandırıyor.

Gen V Konusu

Süper kahraman dizileri denildiğinde akla ilk gelen dizilerden biri olan The Boys'un spin-off'u Gen V, süper güçlere sahip olan üniversiteli gençlerin hikâyesini konu alıyor.

Dijital yayın platformu Amazon Prime Video üzerinden yayımlanan Gen V isimli süper kahraman dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.