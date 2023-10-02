Loki yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, Disney Plus üzerinden yayımlanan popüler süper kahraman dizisini beğenen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan diziye dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Michael Waldron tarafından yaratılan dizinin ilk sezonu 2021 yılında yayımlandı. İlk sezonun tamamını izleyen izleyiciler, yeni bölümleri merak içerisinde bekliyor. Peki, Loki 2. sezon bölümleri ne zaman yayımlanacak?

Loki Yeni Bölüm Tarihleri

En iyi Disney Plus dizileri arasında yer alan Loki'nin ilk bölümü 6 Ekim 2023 tarihinde yayımlanacak. İkinci bölüm ise 13 Ekim 2023 tarihinde, üçüncü bölüm ise 20 Ekim 2023 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Loki dizisinin 2. sezon yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Loki 2. sezon 1. bölüm tarihi : 6 Ekim 2023

: 6 Ekim 2023 Loki 2. sezon 2. bölüm tarihi : 13 Ekim 2023

: 13 Ekim 2023 Loki 2. sezon 3. bölüm tarihi : 20 Ekim 2023

: 20 Ekim 2023 Loki 2. sezon 4. bölüm tarihi : 27 Ekim 2023

: 27 Ekim 2023 Loki 2. sezon 5. bölüm tarihi : 3 Kasım 2023

: 3 Kasım 2023 Loki 2. sezon 6. bölüm tarihi: 10 Kasım 2023

Loki Oyuncuları

Tom Hiddleston

Owen Wilson

Gugu Mbatha-Raw

Sophia Di Martino

Tara Strong

Eugene Cordero

Ke Huy Quan

Wunmi Mosaku

Lauren Revard

Neil Ellice

Sarafina King

Dizinin oyuncuları arasında Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino ve daha pek çok isim yer alıyor. Dizide Loki karakterini Tom Hiddleston, Ravonna Renslayer karakterini ise Gugu Mbatha-Raw canlandırıyor.

Loki Konusu

Yönetmenliğini Kate Herron, baş yazarlarını ise Michael Waldron'un üstlendiği Loki dizisi, Avengers: Endgame'de yaşananların sonrasını konu alıyor. Diziyi Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.