Loki Yeni Bölüm Ne Zaman?
Loki yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? İşte kısa sürede tüm dünyada oldukça popüler hâle gelen süper kahraman dizisinin 2. sezon bölüm tarihleri!
Loki yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, Disney Plus üzerinden yayımlanan popüler süper kahraman dizisini beğenen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan diziye dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.
Michael Waldron tarafından yaratılan dizinin ilk sezonu 2021 yılında yayımlandı. İlk sezonun tamamını izleyen izleyiciler, yeni bölümleri merak içerisinde bekliyor. Peki, Loki 2. sezon bölümleri ne zaman yayımlanacak?
Loki Yeni Bölüm Tarihleri
En iyi Disney Plus dizileri arasında yer alan Loki'nin ilk bölümü 6 Ekim 2023 tarihinde yayımlanacak. İkinci bölüm ise 13 Ekim 2023 tarihinde, üçüncü bölüm ise 20 Ekim 2023 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Loki dizisinin 2. sezon yeni bölüm tarihleri şu şekilde:
- Loki 2. sezon 1. bölüm tarihi: 6 Ekim 2023
- Loki 2. sezon 2. bölüm tarihi: 13 Ekim 2023
- Loki 2. sezon 3. bölüm tarihi: 20 Ekim 2023
- Loki 2. sezon 4. bölüm tarihi: 27 Ekim 2023
- Loki 2. sezon 5. bölüm tarihi: 3 Kasım 2023
- Loki 2. sezon 6. bölüm tarihi: 10 Kasım 2023
Loki Oyuncuları
- Tom Hiddleston
- Owen Wilson
- Gugu Mbatha-Raw
- Sophia Di Martino
- Tara Strong
- Eugene Cordero
- Ke Huy Quan
- Wunmi Mosaku
- Lauren Revard
- Neil Ellice
- Sarafina King
Dizinin oyuncuları arasında Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino ve daha pek çok isim yer alıyor. Dizide Loki karakterini Tom Hiddleston, Ravonna Renslayer karakterini ise Gugu Mbatha-Raw canlandırıyor.
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Yönetmenliğini Kate Herron, baş yazarlarını ise Michael Waldron'un üstlendiği Loki dizisi, Avengers: Endgame'de yaşananların sonrasını konu alıyor. Diziyi Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.
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