Getir, Moov'un Yüzde 75'ini Milyonlarca Dolara Satın Alıyor!

2015 yılında hizmet vermeye başlayan Getir, Moov isimli araç paylaşım platformunun yüzde 75'lik kısmını milyonlarca dolara satın almak için anlaştı. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Ülkemizde oldukça popüler bir hizmet olan Getir, araç paylaşım platformu Moov'un %75'lik hissesini 16 milyon dolara satın alıyor. Anadolu Grubu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) söz konusu satın alma işlemi ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu.

KPMG Türkiye ve 212 iş birliği ile hazırlanan "Türkiye Start-up Yatırımları Raporu" ile elde elde edilen verilere göre Türkiye'deki girişimlere yapılan yatırım rekor seviyeye ulaştı.

Anadolu Grubu'nun KAP'a yaptığı açıklamada, "MOOV'un sermayesini temsil eden payların %75'inin Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ne satılmasına yönelik olarak Getir Perakende Lojistik A.Ş. ile bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağlanmış olup ilgili tarafla pay devrine ilişkin finansal, vergisel, hukuki inceleme ve ilgili devir ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

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Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"İştirakimiz Çelik Motor Ticaret A.Ş. bünyesinde saatlik araç kiralama faaliyeti olan Moov hizmet işletmesi; kayıtlı değerleriyle ve kısmi bölünme yoluyla Çelik Motor Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulan Moov Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.'ye (MOOV) devredilmiş olup bölünme işlemi 17.08.2021 tarihinde tescil edilmiştir. MOOV, inovatif olarak saatlik ve esnek süreli araç paylaşım platformu olarak geliştirilen bir dijital ulaşım şirketidir.

26.07.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda ortaklık da dâhil olmak üzere işbirliği yapmak üzere görüşmelere başlandığı belirtilmişti.

Bu kapsamda MOOV'un sermayesini temsil eden payların %75'inin Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ne satılmasına yönelik olarak Getir Perakende Lojistik A.Ş. ile bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağlanmış olup ilgili tarafla pay devrine ilişkin finansal, vergisel, hukuki inceleme ve ilgili devir ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması süreci başlatılmıştır.

Bu çerçevede, pay devir işlemlerinin gerektirebileceği izinler için resmi kuruluş ön başvuruları da dâhil, gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Taraflarca sağlanmış mutabakata göre MOOV'un sermayesini temsil eden payların %75'inin devir bedeli, 16.000.000 USD tutarı üzerine MOOV'un kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan araçlara ilişkin varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın %75 oranındaki kısmının eklenmesi/çıkarılması şeklinde hesaplanacaktır.

Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir."