Bu Yeni Oyun, Bazı PS5'lerin Aniden Kapanmasına Yol Açıyor

Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen Ghost of Tsushima devamı niteliğindeki Ghost of Yotei, Ekim ayının başında piyasaya sürüldü. Oyunculardan çok fazla olumlu eleştiri aldı ancak bazı oyuncular, yeni oyunu oynamaya çalışırken oyun deneyimlerinin yarıda kesilmesine neden olan bir sorunla karşılaştı. Bu kullanıcılar, PlayStation 5'inin kapandığını ileri sürüldü.

Bazı Oyuncuların PS5'i Ghost of Yotei Oynarken Kapanıyor

Reddit ve X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan paylaşımlara göre bazı PlayStation 5 kullanıcıları, Ghost of Yotei'yi oynamaya çalıştığında konsol beklenmedik bir şekilde kapanıyor. Görünüşe göre sorundan sadece standart PS5 sürümünü kullananlar etkilenmiyor. Bazı PlayStation 5 Pro kullanıcıları da bu kapanma sorunu ile karşılaştığını belirtiyor.

Oyunu oynarken konsol bir kez kapanırsa yeniden açılması için gücü tamamen kesmek gerekiyor. Bu da oyuncular açısından zaman kaybına neden oluyor. Bazı kullanıcılara göre konsolun tozunu aldıktan sonra kendiliğinden kapanma sorunu çözüme kavuşuyor. Öte yandan bazı kullanıcılar, aşırı ısınma olmamasına rağmen konsolun kapandığını ifade ediyor.

Bu arada Sucker Punch yakın zamanda yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni güncellemenin notları paylaşılmadığı için ne tür değişiklikler yapıldığı ve sorunun çözüme kavuşturulup kavuşturulmadığı bilinmiyor ancak geliştirici, kullanıcıların karşısına çıktığını belirttiği bu sorun hakkında kısa süre içinde bir açıklamada bulunacaktır.

Ghost of Yotei Fiyatı Ne Kadar?

Ghost of Yotei'nin standart ve Digital Deluxe olmak üzere iki farklı sürümü mevcut. Standart sürümü 2 bin 449 TL fiyat etiketi belirlendi. Digital Deluxe sürümü ise 3 bin 849 fiyat etiketine sahip. Bu sürüm, standart versiyondan farklı olarak çeşitli avantajlarla birlikte geliyor.

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği oyunun geçtiğimiz günlerde Metacritic puanı paylaşılmıştı. PlayStation 5 sürümünün Metacritic puanı 87 olarak açkılanmıştı. Oyuna VGC 100 puan, Game Rant 100 puan, Game Informer 93 puan, GameSpot 90 puan, IGN ise 80 puan vermişti.