Amazon, 3.345 TL'lik İki Oyunu Bedava Dağıtıyor! Hemen Alın

Amazon, Prime Gaming hizmetiyle her ay düzenli olarak bedava oyunlar sunuyor. Oyuncular bu sayede abonelik dışında ekstra bir ücret ödemeden pek çok oyuna sahip olabiliyor. Şirket bu kez RPG ve görsel roman türlerinde iki farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Peki, bu oyunlara ücretsiz nasıl erişilir?

Amazon İki Oyunu Ücretsiz Veriyor

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York ve XCOM 2 yer alıyor. Bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Prime Gaming web sitesinden ulaşabilirsiniz. Kampanya XCOM 2 için 7 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Söz konusu kampanya, görsel roman ve RPG türlerindeki Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York için 12 Kasım 2025 tarihinde bitecek. Belirtilen tarihlere kadar bu oyunların kodlarını alıp kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Kütüphaneye ekleme işleminin ardından oyunları istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York Nasıl Bir Oyun?

Görsel roman türünde olan Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York, en iyi vampir oyunları arasında yer alıyor Oynanışın büyük bir kısmı, arka plan görselleri, karakter portreleri ve metinler üzerinden hiKâye okuma, diyalogları takip etme ve hikâyenin gidişatını etkileyecek seçimler yapma üzerine kurulu. Oyunda ayrıca RPG ögeleri de bulunuyor.

Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Çift çekirdek 3 GHz

Çift çekirdek 3 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: ​OpenGL 2.1+ uyumlu, 1 GB VRAM'e sahip ekran kartı

​OpenGL 2.1+ uyumlu, 1 GB VRAM'e sahip ekran kartı Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

XCOM 2 Nasıl Bir Oyun?

XCOM 2, taktiksel RPG ve taktiksel sıra tabanlı strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 2012 yapımı XCOM: Enemy Unknown'ın devamı niteliğinde olan XCOM 2, ilk oyundaki olaylardan 20 yıl sonrasını konu alıyor. 88 Metacritic puanına sahip olan oyunda her biri kendi yetenek ağacına sahip beş sınıf bulunuyor.

XCOM 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 64-bit

Windows 7, 64-bit İşlemci: Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz / AMD Phenom 9950 2.6 GHz

Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz / AMD Phenom 9950 2.6 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: ATI Radeon HD 5770 / NVIDIA GeForce GTX 460

ATI Radeon HD 5770 / NVIDIA GeForce GTX 460 DirectX: Sürüm 11

XCOM 2'nin bilgisayara yüklenebilmesi için en az 45 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile bazı oyunları ve programları kaldırabilirsiniz. Böylece depolama kısmında daha fazla boş alan elde edebilirsiniz.