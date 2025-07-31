Microsoft'un 2018'de Satın Aldığı Platform Rekora Koşuyor

Hemen hemen her alanda boy göstermeye çalışan ve kendisi direkt olarak ilgilenmese de ilgilenen şirketleri satın alan Microsoft, GitHub Copilot için ikinci çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. GitHub'un sunduğu yapay zekâ aracının bugüne kadar 20 milyon farklı kullanıcı tarafından denendiği ortaya çıktı. Microsoft, diğer yapay zekâ araçlarını geliştiren şirketlerle olan rekabet kızışırken, kendi platformlarına daha önemli değişiklikler getirmeyi sürdürüyor.

GitHub Copilot Büyük Şirketler Tarafından Kullanılıyor

Microsoft'un açıklamasına göre, Fortune 100 şirketlerinin %90'ı artık GitHub Copilot'tan faydalanıyor. Yani sadece bireysel geliştiricilerin değil, kurumsal alanın da parlayan yıldızı haline gelmiş. Zira kurumsal kullanıcı kitlesi, son çeyreğe göre yaklaşık %75 oranında büyüme gösterdi.

Copilot botunun dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ aracı ChatGPT veya çok daha donanımlı Gemini, Grok, Claude gibi rakiplerinin yanında bilinirlik ve kullanım oranı düşünüyor. Yine de yazılım dünyasında oldukça popüler hale geldiği ortada.

Microsoft'un Rakiplerinden Sağlam Adımlar

Pazardaki rekabet yalnızca bilindik yapay zekâ botlarından veya Copilot'tan ibaret değil tabii. Halihazırda Copilot'un en güçlü rakibi Cursor; tıpkı Copilot gibi hata ayıklama, kod inceleme ve görev otomasyonu gibi birçok seçeneği kullanıcıya sunuyor. Cursor, Mart 2025 itibarıyla günlük 1 milyon aktif kullanıcı barajını geçti ve yıllık gelirini 500 milyona çıkardı.

Diğer şirketlerden Google ise Windsurf'ü satın alarak devreye girdiği gibi ücretsiz kodlama aracı Opal'i de kullanıma açtı. OpenAI kendi içindeki Codex aracıyla alternatif olurken daha az bilinen yapay zekâ botu Claude, yine kendi içindeki Claude Code aracına güveniyor.