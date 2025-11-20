782 TL'lik İki Oyun Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta ise oyunculara sıra tabanlı strateji ve kart oyunu sevenlerin severek oynayacağı iki dikkat çekici oyun veriyor. Her iki oyun da sadece kısa süreliğine ücretsiz olarak alınabiliyor. Dolayısıyla iki oyunu da almak için acele etmenizde fayda var.

Epic Games, İki Oyunu Ücretsiz Olarak Sunuyor

Epic Games, Godzilla Voxel Wars ve Zoeti isimli oyunları ücretsiz olarak dağıtıyor. Normalde Steam'de Godzilla Voxel Wars 7.99 dolar (338 TL), Zoeti ise 10.49 dolar (444 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da eğer oyunları Epic Games tarafından ücretsiz bir şekilde dağıtılırken alırsanız 782 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor.

Godzilla Voxel Wars Nasıl Bir Oyun?

Godzilla Voxel Wars, en iyi sıra tabanlı strateji oyunları arasında yer alıyor. TOHO Games ve Nukenin LLC tarafından geliştirilen oyunda canavarları kontrol ederek dünyayı istila eden bir tehdidi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Kendi bölümlerimizi tasarlayabiliyor ve diğer oyuncularla paylaşabiliyoruz. Bu oluşturduğumuz aşamaları ne kadar çok kişi oynarsa sıralamada da o kadar çok yükseliyoruz.

Godzilla Voxel Wars Fragmanı

Godzilla Voxel Wars Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: 1.7GHz hızına sahip bir işlemci

1.7GHz hızına sahip bir işlemci RAM: 4 GB

4 GB Kullanılabilir Depolama Alanı: 3 GB

Zoeti Nasıl Bir Oyun?

Zoeti temelde bir kart oyunu olsa da görsellik açısından size inanılmaz bir deneyim sunuyor. Destedeki kartları kullanarak çeşitli kombinasyonlar uygulayabiliyor ve karakterin yeteneklerini aktifleştirebiliyorsunuz. Düşmanların savunmasını aşmanız, dayanıklılığınızı arttırmanız ve rakiplerinizi iyi bir strateji ile alt etmeniz gerekiyor.

Zoeti Fragmanı

Zoeti Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel 6. nesil i5 işlemci, AMD Ryzen 3 1200 ya daha daha iyisi

Intel 6. nesil i5 işlemci, AMD Ryzen 3 1200 ya daha daha iyisi RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: Intel HD Graphics 630, NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya daha iyisi

Intel HD Graphics 630, NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya daha iyisi DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Kullanılabilir Depolama Alanı: 2 GB

Peki, siz Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak dağıttığı oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Aralarında diğer oyunculara oynamasını tavsiye ettiğiniz bir oyun var mı? Oyunlarla ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve diğer oyuncularla paylaşabilirsiniz.