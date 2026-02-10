Nostalji Yaşatan Dört Oyun Ücretsiz Sunuluyor! Hemen Alın

Aksiyon, macera, rol yapma ve korku türünü sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir fırsat başladı. Oyuncuları ekran başına kilitleyecek toplamda dört adet oyun ücretsiz olarak sunuluyor. Sadece bir kod girerek sahip olabileceğiniz bu oyunlar, sonsuza kadar kütüphanenizde olacak ve dilediğiniz zaman oynamaya başlayabileceksiniz.

GOG, Hangi Oyunları Ücretsiz Olarak Sunuyor?

GOG, Betrayer, Lure of the Temptress, Worlds of Ultima: The Savage Empire ve Ultima: Worlds of Adventure 2 - Martian Dreams ücretsiz olarak sunuluyor. Bu oyunlar, "hoş geldin" hediyesi olarak veriliyor. Dört oyuna sahip olmak için öncelikle bir GOG hesabı oluşturmanız gerekiyor. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ise kod kullanma seçeneğini (Redeem a code) kullanmayı seçip "WELCOMEGIFT" kodunu girebilirsiniz.

Bu kodun geçerliliğinin oldukça uzun olduğunu belirtelim. Son kullanım tarihi 7 Ekim 2034 saat 23.00 olarak belirlendi. Bu 8 yıllık zaman dilimi içinde dilediğiniz herhangi bir anda hediye kodunu girerek dört oyuna da sahip olabilirsiniz. Ayrıca bir işlem yapmanıza gerek yok.

Betrayer Nasıl Bir Oyun?

Betrayer, sizi 17. yüzyılın başlarında bir dünyaya götürüyor. FPS oyunları arasında yer alan bu macera oyununda İngilitere'den yola çıkıp Virginia kıyısındaki zor durumda kalmış bir koloniye katılmayı beklerken sadece hayaletler ve gizemli olaylar ile karşılaşıyorsunuz. Bu topraklarda nasıl bir felaket yaşandığını öğrenmeye çalışıyorsunuz.

Lure of the Temptress Nasıl Bir Oyun?

Lure of the Temptress, bir zamanlar huzurlu günler geçiren Turnvale topraklarında geçen bir oyun. Tıklayarak ilerleme mantığının üzerine kurulu olan oyunda yapmanız gereken her şey (ister hareket etmek ister konuşmak olsun) için fare ve iki düğme kullanıyorsunuz. Etkileşimde bulunabileceğiniz 25'ten fazla karakter olduğunu da ayrıca belirtelim.

Worlds of Ultima: The Savage Empire Nasıl Bir Oyun?

Worlds of Ultima: The Savage Empire, vahşi bir dünya olan Eodon'a ışınlanan bir karakteri yönettiğimiz oyun. Buradaki yerli kabilelerle ortak bir tehdide karşı mücadele etmek için birlikte çalışmanız gerekiyor. Bu tehdit ise Myrmidex olarak adlandırılan dev karıncadan başka bir şey değil. Tuhaf ve eğlenceli büyülerle bu çılgın dünyada sizin için tehdit oluşturan yaratıkları alt etmek için elinizden gelenin fazlasını yapmanız gerekeceğini unutmayın.

Ultima: Worlds of Adventure 2 - Martian Dreams Nasıl Bir Oyun?

1893 yılında geçen Ultima: Worlds of Adventure 2 - Martian Dreams, büyük bir felaketten sonra hayatta kalma şansı oldukça düşen uzay yolcularına odaklanıyor. Bu yolcuları kurtarabilecek tek kişi ise siz oluyorsunuz. Oyunda ayrıca tarihin en ünlü insanlarından bazılarına yer verildi. Thomas Edision, Sigmund Freud ve çok daha fazlası ile etkileşim kurmanız mümkün.