Google'da Sakın Bunu Aramayın! Dengenizi Kaybedebilirsiniz

Google, geçmişten bugüne arama motoruna birçok sürpriz yumurta (easter egg) ekledi ancak bunlar genellikle bir durumla bağdaştırılabiliyordu. Örneğin "Pluribus" şeklinde arama yaptığınızda 2025'in en popüler dizisine bir gönderme olan "What are you searching for, Carol?" (Ne arıyorsun, Carol?) kayan yazısını gösterdi. Bu, diziyi seyredenlerin zaten aşina olduğu bir sözdü ve şirket, bununla gülümseten bir göndermede bulundu.

Teknoloji devinin son sürpriz yumurtası ise bunlardan çok daha farklı görünüyor. Kullanıcılar, Google'da "67" yazınca ekran sallanıyor. Bunun neden kaynaklandığı, nasıl bir gönderme olduğu gibi hiçbir ipucu bulunmuyor. Bu nedenle çoğu kullanıcı da meraklanarak bunun arkasındaki gizemi çözmek için araştırmalara başladı.

Google'da 67 Olayı Nedir?

67 olayı, Google'ın arama kısmına "67" veya "6-7" gibi yazıp arama sorgusu gerçekleştirdiğinizde ekranın sallanmasını içeriyor. İnternet kullanıcıları, arama motorunda tesadüfen veya çıkarma işlemi yapmak gibi amaçlarla bu sayıları yan yana getirip arama yaptığında ekranın birden sallandığını görüyor. Bu alışagelmişin dışında görünüm ise kullanıcıların bir hayli şaşırmasına neden oluyor.

Google'da 67 Yazınca Neden Ekran Sallanıyor?

Google'da "67" ya da "6-7" gibi arama sorgularında ekranın sallanması, son zamanların popüler akımlarının bir yansıması. Bu özellikle TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında viral olan 6-7 akımına ve rapçi Skrilla'nın Doot Doot (6 7) isimli şarkısına yapılan bir göndermeden ibaret.

Şarkı dünya genelinde hızlı bir şekilde popülerleşirken sosyal medya kullanıcıları da ritme eşlik eden bir el hareketi geliştirdi. Bu hareket, ellerin diz hizasında ya da daha yukarıda ve görünmez nesneleri havada çeviriyormuş gibi yukarı ve aşağı sallanması ile yapılıyor. Google'da 67 şeklinde arama yapıldığında ekranın sallanması da tam olarak bu harekete yapılan bir göndermeyi ifade ediyor.

Bu arada Google, arama motoruna daha önce benzer birçok sürpriz yumurta ekledi. Denemek isteyenler için "do a barrel roll" yazarak ekranı döndürebilir, "askew" yazarak ekranı yamuk gösterebilir ve "chicxulub" yazarak meteor düşüşünü izleyebilirsiniz.