Android Kullanıcılarına Müjde: Kullanışlı iPhone Özelliği Yolda!

Teknoloji dünyasında ekosistem uyumu her geçen gün daha büyük önem kazanıyor. Bu noktada Apple, iPhone, Mac ve AirPods gibi ürünlerinin birbiriyle uyumlu çalışması sayesinde rakiplerinden ayrılıyor. Android tarafında ise uzun zamandır aynı seviyede bütünleşik bir deneyim sunulamıyordu.

Bunun en büyük nedeni, Apple’ın aksine Android ekosisteminin pek çok farklı marka tarafından kullanılmasıydı. Ancak görünen o ki bu durum değişiyor. Google, kısa süre önce iPhone’lardaki AirDrop’a benzer dosya paylaşım özelliğini Android’e eklemişti. Bu sayede iOS ve Android cihazları birbirlerine hızlıca dosya gönderebiliyordu.

Şimdi ise şirketin Apple’ın evrensel pano (Universal Clipboard) işlevine yakın çalışan yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Google, Evrensel Pano Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Google’ın Android 17’nin geliştirme sürümlerinde evrensel pano özelliğini test etmeye başladığı ortaya çıktı. Şirket bu yeniliği henüz resmi olarak duyurmamış olsa da Android 17’nin kaynak kodlarında yer alan referanslar özelliğin aktif şekilde geliştirildiğini açıkça gösteriyor.

Android 17 kaynak kodlarında, cihazlar arası veri aktarımını yöneten senkronizasyon alanında UniversalClipboardManager adıyla yeni bir bileşen keşfedildi. Bu bileşende yer alan bilgilere göre özellik, şu anda yalnızca metin paylaşımını destekliyor. Ancak ilerleyen dönemlerde resim gibi farklı içerik türlerinin de desteklenmesi oldukça muhtemel.

Şu anda Android kullanıcıları bir metni veya herhangi bir içeriği bilgisayarlarıyla paylaşmak için kendilerine WhatsApp mesajı göndermek, e-posta atmak veya üçüncü taraf uygulamalara yönelmek zorunda kalıyor. Ancak geliştirilen bu yeni özellik sayesinde paylaşımın çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi mümkün görünüyor.

