Android Cihazlar Wi-Fi Hotspot'ta Rakipsiz Olacak: 6 GHz Seçeneği Yolda

Android ekosistemi, mobil bağlantı paylaşımında çığır açacak yeni bir özellikle tanışmaya hazırlanıyor. Google'ın kısa bir süre önce yayınladığı Android Canary geliştirme sürümünde test edilen yeni bir Wi-Fi Hotspot seçeneği kullanıcılara 2.4 GHz ve 6 GHz çift bant desteği sunarak hem en yüksek hızları hem de en geniş cihaz uyumluluğunu bir arada vadediyor. İşte detaylar!

Android'in Yeni Çift Bant Desteği Neler Sunacak?

Bilmeyenler için günümüzdeki Android cihazlar mobil erişim noktası oluştururken varsayılan olarak 2.4 GHz ve 5 GHz frekanslarını kullanıyor. Ancak bu ayarlama daha yüksek hız ve veri akışı sağlayan 6 GHz frekansını içermiyor.

Mevcut seçenekler özellikle Wi-Fi 6E ve Wi-Fi 7 gibi yeni standartları destekleyen cihazların Wi-Fi Hotspot alanındaki yüksek potansiyelini tam olarak kullanmasını engelliyor. Bu durum geçmişte çoğu cihazın 6 GHz ağına bağlanamaması ve ABD gibi bazı bölgelerdeki düzenleyici kısıtlamaların olması nedeniyle nispeten göz ardı ediliyordu.

Ancak teknoloji dünyasındaki hızlı değişim sayesinde artık tablo değişiyor. 6 GHz Wi-Fi'ı destekleyen cihaz sayısı artarken, ABD'deki yasal düzenlemeler de mobil hotspot'larda bu frekansın kullanımının önünü açmış durumda. Bu gelişmelerin sonucunda Google, kısa süre önce Pixel telefonlara bir güncelleme yayımlayarak 6 GHz frekansını mobil hotspot'lar için kullanıma açtı.

Şu anda test aşamasında olan yeni çift bant desteği, sahip olduğu 2.4 GHz seçeneği ile geniş kapsama alanı ve yüksek cihaz uyumluluğu sunarken, 6 GHz seçeneği ise yeni nesil cihazlarda yüksek verimlilik ve rekor hızlarda veri aktarımı sağlıyor. Söz konusu özelliğin yakında yayınlanacağı tahmin edilen Android 16 QPR3 sürümünün beta aşamalarında kullanıcılara buluşacağı söyleniyor.

Nasıl Kullanılır?

Eğer Android Canary uyumlu bir Pixel modeline sahipseniz yeni çift bant desteğini şimdiden deneyimleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli:

Ayarlar menüsüne gidin. Ağ ve İnternet seçeneğine dokunun. Hotspot ve İnternet Paylaşımı menüsüne girin. Wi-Fi Hotspot seçeneğini seçin. Hız ve Uyumluluk bölümüne ilerleyin. "Tercih Edilen Frekans" altında "6 GHz" seçeneğini belirleyin.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.