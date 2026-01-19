Google, Android Kullanıcılarını Korkutarak APK Yükelemekten Vazgeçirmek İstiyor

Google, Android kullanıcılarını APK yüklemekten vazgeçirmeye çalışıyor. Hatırlayacak olursanız şirket, bir süre önce bu hedef doğrultusunda APK yükleme işlemini kısıtlayacağını duyurmuş, daha sonra gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı. Şimdi ise bunu kullanıcıları korkutarak başarmak istiyor. Şirket Anroid'de APK yükleme deneyimini etkileyecek yeni kararını açıkladı.

Android'de APK Yükleme Değişiyor: Daha Fazla Uyarı, Daha Fazla Adım Yolda

Google, Android kullanıcıları için APK yükleme sürecini değiştirecek yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Buna göre şirket, çok yakında APK yükleme sürecine yeni adımlar ekleyecek. Bu adımların amacı ise kullanıcıları bilgilendirmek ve uyarmak olacak.

APK yüklerken "yükle" seçeneğinden önce geliştirici doğrulaması ve risk uyarıları gibi yeni adımlarla karşılaşacaksınız. Kullanıcılar hala "Doğrulamadan yükle" seçeneğine sahip olacak. Ancak şirket, yeni uygulamayla birlikte kullanıcıları bu işlemden vazgeçirmeye çalışacak. Peki Google, neden APK yüklememizi istemiyor.

Aslında bu sorunun cevabı hem karmarşık hem de oldukça basit. İlk olarak basit cevabı verecek olursak Google'ın bu hamle ile temel motivasyonu para. Şirket, tıpkı Apple gibi uygulama mağazası üzerinden müthiş bir gelir elde ediyor ve APK'lar bu süreci sekteye uğratıyor.

Daha karmaşık olan gerekçe ise güvenlik. Altını çizmekte fayda var ki APK yüklemek yüzde 100 güvenli bir işlemdir. Örneğin Tamindir'den indirdiğiniz bir APK'yı telefonunuza yüklemek, Play Store'dan indirilen bir APK'yı yüklemekten farksızdır. Risk barındıran tek senaryo ise kaynağı bilinmeyen bir uygulamayı yüklediğinizde yaşanır.

Diyelim ki sosyal medyada ya da Reddit'te bir forumda bir link gördünüz. Tıkladığınızda karşınızda Google Drive'da bulunan bir WhatsApp APK dosyası çıktı. Bunu telefonunuza yüklerseniz uygulamanın değiştirilmiş bir sürümünü kullanıyor olabilirsiniz. Bu da güvenliğinizi riske atar.

Önemli olan bilinçli kullanıcı olmaktır. Benzer bir risk oyun ve uygulamaların "crack'li" diyebileceğimiz değiştirilmiş sürümlerinde de vardır. Para hilesi ya da reklamsız deneyim için yüklenen bu APK'lar size zarar verebilir. Ancak Tamindir gibi kaynaklardan yüklediğiniz uygulamalar geliştiricinin elinden çıkma olan versiyondur ve tamamen güvenlidir.

Ancak güvenlik endişeleri Google için bir gerekçeden çok bir bahane. Play Store gelirlerini artırmak isteyen şirket, bunun için Android'in bize sunduğu özgürlükleri elimizden almaya çalışıyor. Kullanıcılar buna tepki gösterdiği için sınırı bir kez geçemk yerine değişimi yavaş yavaş getiriyor.