Chrome'a Bomba Özellik Geliyor! Yavaşlık Tarihe Karışacak

Google Chrome kullanıcıları yakında şu an olduğundan çok daha hızlı çalışan bir web tarayıcısına sahip olacak. Yeni lazy loading özelliği sayesinde normalde çok yüksek boyutlu hareketli görüntü içermesi gibi sebeplerden ötürü yavaş yüklenen ve bazı cihazların kasmasına neden olan web sayfalarında bile hızlı gezinmek mümkün olacak.

Chrome'un Lazy Loading Özelliği Nasıl Çalışacak?

Google Chrome için üzerinde çalışılan lazy loading özelliği, web sayfasında yer alan bazı medya unsurlarını sizin ihtiyacınız olduğu sırada yükleyecek. Şu an mevcut web tarayıcılarının büyük bir kısmı, web sayfası açılır açılmaz ne kadar video ve ses dosyası varsa hepsini otomatik olarak yüklüyor. Sizin oynatma butonuna basıp basmamanızın bir önemi olmuyor.

Lazy loading, tarayıcının daha yoğun kaynak tüketimine neden olan bu sorunu düzelten bir çözüm yolu sunacak. İster video ister ses oynatıcısı olsun, bunlar siz sadece bulundukları kısma gelince yüklenecek. Bunun için web tarayıcısı video ve ses oynatıcılarını kontrol edecek. Eğer çok alt kısımlarda kalıyorsa siz ne kadar süre boyunca üst kısımda kalırsanız onlar da o kadar süre yüklenmeden duracak.

Siz sayfayı aşağı doğru kaydırıp medya ögesinin bulunduğu kısma yaklaştığınızda tarayıcı da video veya ses oynatıcısını görmenizin an meselesi olduğu yönünde sinyal alacak. Çok geç olmadan da yükleme işlemini başlatacak. Böylelikle gereksiz yük binmeyecek, daha hızlı gezinmenin keyfini çıkarabileceksiniz.

Chrome'un Lazy Loading Özelliğinin Avantajları Neler Olacak?

Chrome'un lazy loading özelliği beraberinde birçok avantaj getirecek. Bir web sayfasını açar açmaz çok sayıda video ile karşılaşmayacağınız için daha hızlı bir yükleme süresi olacak. Öte yandan veri tasarrufu da sağlayacak. Örneğin 30 tane video içeren bir haber sayfasını açtığınızı varsayalım. Eğer sadece ilk iki videoya bakıp çıkarsanız diğer videoların veri tüketimi üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak.

Diğer yandan bunun pil ömrüne de katkısı olacağı söylenebilir. Yeni özellikle birlikte tarayıcı daha az güç tüketmeye başlayacağı için cihazınızı da şu an olduğundan daha uzun bir süre boyunca kullanabileceksiniz. Bu özellik sadece Windows ve benzeri işletim sistemlerine özel olmayacak. Tüm platformlarda geçerliliği olacak. Bu arada daha az RAM kullanılacağı için çökme ve benzeri sorunların da azalması bekleniyor.

Chrome'un Lazy Loading Özelliği Ne Zaman Sunulacak?

Chrome'un lazy loading özelliği, Chrome'un 148 sürümünün bir parçası olarak sunulacak. Bu güncellemenin Nisan 2026'nın ortasında sunulması bekleniyor. Büyük bir olasılıkla 14-15 Nisan'da Türkiye de dahil olmak üzere tüm ülkelerdeki Google Chrome kullanıcılarının erişimine açılacak. O noktadan sonra yeni özelliğin sunduğu tüm avantajlardan yararlanılabilecek.

Lazy Loading Özelliği Başka Hangi Tarayıcılara Gelecek?

Bilindiği üzere şu an pek çok web tarayıcısı, Google tarafından sunulan Chromium'un üzerine inşa edildi. Buna Microsoft Edge, Opera, Brave ve Vivaldi dahil. Hepsi aynı altyapıyı kullandığı için önümüzdeki süreçte söz konusu web tarayıcılarının her biri lazy loading özelliğine kavuşacak. Geliştirme süreci sona erdikten sonra her tarayıcının kendi yayınladığı güncelleme ile devreye alınacaktır.

Editörün Yorumu

Google'ın lazy loading özelliğini sunacak olmasının internet kullanıcıları açısından çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Eğer daha önce yeterince iyi optimize edilmemiş web sayfalarına göz attıysanız kaynak kullanımının ne kadar yüksek olduğunu fark etmişsinizdir. Bu sayfalara hâlâ rastlamak mümkün ama Chrome'a (ve diğer Chromium altyapılı tarayıcılara) eklenecek özellik sayesinde bir sorun olmaktan çıkacak.