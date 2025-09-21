Google, iOS 26 İçin Chrome'u Güncelledi: Tasarım Baştan Aşağı Yenilendi!

Google, iOS 26'nın yayınlanmasıyla birlikte iPhone ve iPad kullanıcıları için Chrome'u güncelledi. Popüler internet tarayıcısı, artık Liquid Glass tasarım dilini benimseyen yeni bir arayüze ev sahipliği yapıyor. Gelin Google Chrome'un yeni tasarımına hep birlikte göz atalım.

Chrome'un Yeni Arayüzü Neler Sunuyor?

Kısa bir süre önce yayınlanan Chrome 141 güncellemesi ile beraber Liquid Glass tasarımının ünlü tarayıcıya entegre edildiğini görüyoruz. Bu kapsamda gelen yenilikler özellikle Sekme Izgarası bölümünde kendini gösteriyor.

Yenilenen arayüz ile beraber gizli mod, sekmeler ve sekme grupları arasında geçiş yapma butonları ve arama bölümü de şeffaf ve modern bir tasarıma kavuştu. Alt kısımdaki düzenleme butonları da benzer bir tasarım diliyle yenilendi.

Bunun yanı sıra alt menülerin de yenilendiği görülüyor. Menü listesi artık uygulamanın tüm genişliğini kapsayan bir tasarım yerine daha oval köşelere sahip. Ayarlar bölümündeki açma/kapama düğmeleri de güncellenirken, yeni bir onay simgesi de menülere eklenmiş.

Bu yeniliklere ek olarak sekme yükleme animasyonunun da iOS'un ikonik dönen çark stiline daha uygun bir hale getirildiği belirtiliyor. Uygulama içerisindeki yeniliklerin yanı sıra iOS 26 ile birlikte yenilenen klavye tasarımında da Chrome'a özel yenilikler mevcut.

Bildiğini üzere iOS arayüzleri, Chrome'u açtığınızda yıllardır sesli arama ve Google Lens gibi özelliklere hızlı erişim sağlayan ek bir satırı klavyenin üstüne ekliyordu. iOS 26 ile birlikte bu satırın artık ana klavyenin üzerinde hareket edebilen bir kontrol çubuğuna dönüştüğünü görüyoruz.

Yenilenen Chrome kademeli olarak iPhone ve iPad kullanıcılarına sunulmaya başlandı.Öte yandan ünlü tarayıcıya benzer şekilde diğer Google uygulamalarının yeni Liquid Glass tasarımını benimseyip benimsemeyeceği hala merak konusu.