Google, Chrome'u Bırakmanıza Neden Olacak Yeni Uygulamasını Yayınladı

Google, Windows işletim sistemi için yeni masaüstü uygulamasını kullanıma sundu. Şirketin bir süredir "Search Labs" üzerinden test ettiği yeni uygulama, kullanıcılara bilgisayarlar üzerinden yepyeni bir arama deneyimi sunuyor. Detaylar haberde.

Google'ın Yeni Masaüstü Uygulaması Neler Sunuyor?

Kullanıcıların basit bir kurulum sürecinin ardından kolayca kullanabildiği Google'ın yeni Windows uygulaması, telefonlardan aşina olduğumuz bir arama çubuğu ile çalışıyor. Masaüstünde sürüklenebilen ve yeniden boyutlandırılabilen bu arama çubuğu, "Alt + Boşluk" tuş kombinasyonuyla kolayca gizlenip yeniden açılabiliyor.

Bununla birlikte kullanıcılar, ayarlar bölümünden yapay zeka modunu etkinleştirip devre dışı bırakabilirken arama çubuğunu açmak için kullanılan kısayolu da değiştirebiliyor. Yeni arama çubuğu üzerinden bilgisayardaki yerel dosyalar, Google Drive içerikleri ve web sitelerini hızlıca taranabiliyor.

Uygulama ayrıca, Google'ın görsel arama yeteneği Google Lens'i ve yapay zeka modunu da bünyesinde barındırıyor. Bu özellik klasik Lens yeteneklerine ek olarak kullanıcılara ekran üzerindeki görselleri ve metinleri tarayabilme imkanı tanıyor. Örneğin, bir matematik problemini ekranınızda vurgulayıp Google'ın yapay zeka moduna sorarak çözümüne ulaşabiliyorsunuz.

Şimdilik yalnızca ABD'deki kullanıcılar tarafından erişilebilen masaüstü uygulaması, güncel olarak yalnızca İngilizce dilinde hizmet veriyor. Ayrıca yalnızca Windows 10 veya daha yeni bir sürüme sahip bilgisayarlarda çalıştığını belirtelim.

Peki siz yeni Google'ın yeni Windows uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.