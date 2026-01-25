Google, Eski Cihazlar için Chrome'un Fişini Çekiyor!

Zaman ilerledikçe ne yazık ki teknolojik ürünler de giderek eskiyor. Markalar ise hem kullanıcıları daha yeni ürünleri satın almaya yöneltmek hem de kaynaklarını daha fazla kullanıcısı olan ürünler için kullanmak amacıyla eski cihazlara yönelik yazılım desteğini zamanla sonlandırıyor. Son olarak Google Chrome için macOS 12 Monterey desteği sona erdi. İşte ayrıntılar...

Google Chrome İçin macOS 12 Monterey Desteği Sona Erdi

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Apple'ın 2021'de kullanıma sunduğu macOS 12 Monterey sürümü için artık yeni bir güncelleme yayınlanmayacak. Şu anda Chrome 150 sürümü kullanılabilir durumda. Temmuz 2026'da çıkması beklenen Chrome 151 ise yalnızca macOS 13 Ventura veya üzeri işletim sistemlerinde yüklenebilecek.

Google Chrome için yazılım desteği sona ermiş olsa da uygulama, çalışmaya devam edecek. Ancak kullanıcılar yeni özellik güncellemeleri ve güvenlik yamaları almayacak. Bu da önemli bir güvenlik açığı durumunda kullanıcıların risk altında olacağı anlamına geliyor.

Eğer macOS 12 Monterey kullanıcısıysanız daha yeni bir işletim sistemine yükseltme yapmanızda fayda var. Ancak bazı eski Mac'ler için bu mümkün değil. Bu durumda ise daha yeni bir cihaz satın almayı düşünebilir, bir daha güncelleme almayacak Google Chrome'u kullanmaya devam edebilir ya da başka bir web tarayıcısına geçiş yapmayı düşünebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.