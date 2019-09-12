Google Dokümanlar, Canlı Kelime Sayacı Desteğine Kavuşuyor

Yazmanız gereken bir yazıda asgari kelime sınırlamanız bulunuyorsa yazıyı zorla uzatmaya çalışmak, kuşkusuz pek çoğunuzun yaptığı bir şey. Bu durumlar için Dokümanlar'a yeni bir özellik getiren Google, kelime sayısının canlı takibini yapmanıza olanak sağlayacak.

Günlük yazılarınız için kullanabileceğiniz Google Dokümanlar, bulut üzerine yedeklemesi, basit kullanımı ve anlaşılabilir arayüzü ile herkes için rahat ve kolay bir kullanım sunuyor. Bu haliyle zaten iyi bir kelime işlemci olan Dokümanlar, yeni canlı kelime sayısı takibi ile daha iyi bir noktaya taşındı.

Bu basit ama işe yarar eklentinin asıl odak noktalarından birisinin öğrenciler ve bu işten para kazanan kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Önceden araçlar sekmesi altındaki kelime sayımını her defasında kontrol etmeniz gerekirken, bu eklenti ile birlikte ekranın sol alt köşesinde canlı bir sayaç yardımıyla bu işi yapabiliyorsunuz. Bu eklentiyi kullanmak için 'yazarken kelime sayımı göster' kutusunu işaretlemeniz yeterli.

Bu özellik henüz belirli sayıda kişiye açık. Ancak Google yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayının başlarından itibaren herkese açık bir şekilde kullanıma sunulacak. Çevrimiçi kelime işlemciler arasında ekstra özellikleri ile öne çıkan Google Dokümanlar, çoklu platform desteği ile de hayatınızı kolaylaştırabilir.