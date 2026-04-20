GTA 5 Çalıştırabilen Mini Bilgisayar Tanıtıldı! 16 GB RAM ve Dahası

Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Chuwi, AuBox X'i tanıttı. Bununla birlikte mini bilgisayarın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip mini PC'de Intel tarafından geliştirilen bir işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca 16 GB RAM dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Chuwi AuBox X'in Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core Ultra 7 256V

RAM: 16 GB LPDDR5X

Depolama: 1TB PCIe 4.0 SSD

Ekran Kartı: Intel Arc 140V entegre GPU

Portlar: 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB4, 4 x USB 3.2 Gen 2 Tyрe-A, 2 x USB-C, 2 x 2.5Gb ethernet ve 1 x 3,5 mm ses girişi

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4

Ağırlık: 580 gram

Boyut: 128,4 x 128,4 x 40,5 mm

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Chuwi AuBox X'in İşlemcisi Nasıl?

Chuwi AuBox X'te 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Intel Core Ultra 7 256V işlemcisinden alıyor. İşlemcide dört adet perofrmans ve dört adet verimlilik olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu yapı, işlemcinin günlük kullanımda düşük güç tüketimiyle çalışmasını sağlarken gerektiğinde daha yüksek hıza çıkabilmesine imkân tanıyor.

Lunar Lake mimarisine sahip olan işlemci, normalde 2.2 GHz hızında çalışıyor ancak turbo modda 4.8 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu arada nm yani nanometre, işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Söz konusu işlemci, GPU ve NPU ile birlikte 115 TOPS performans sunuyor. Bu, metin özetleme, canlı çeviri, görsel oluşturma veya gelişmiş dil modellerini çalıştırma gibi işlemlerin doğrudan bilgisayarda yapılabilmesine olanak tanıyor.

Intel Core Ultra 7 256V ve Intel Arc 140V'nin Oyun Performansı Nasıl?

Yukarıda Intel Core Ultra 7 256V işlemciye ve Intel Arc 140V entegre ekran kartına sahip bir bilgisayarda yapılan oyun testlerinde elde edilen ortalama FPS değerleri yer alıyor. Bu testler esnasında Intel'in XeSS teknolojisinin etkin olduğunu belirtelim. Bu teknoloji, görüntü kalitesinden gözle görülür bir taviz vermeden daha yüksek FPS değerleri elde edilmesini sağlıyor.

Chuwi AuBox X'in Ekran Kartı Nasıl?

Chuwi tarafından tanıtılan mini bilgisayarda Xe2 mimarisine sahip olan Intel Arc 140V entegre ekran kartı bulunuyor. Bu ekran kartı, bir önceki nesle göre hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli bir şekilde çalışıyor. 1.95 GHz hıza ulaşabilen entegre GPU'da sekiz adet çekirdek yer alıyor.

Söz konusu entegre GPU sayesinde mini PC ve dizüstü bilgisayarlarda harici ekran kartına gerek kalmadan Counter Strike 2 ve Valorant ve gibi pek çok popüler oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Hatta Hogwarts Legacy gibi yapımlar bile oynanabiliyor. Yani bilgisayarda hem ofis işleri yapılabiliyor hem film ve dizi izlenebiliyor hem de oyunlarda eğlenceli zaman geçirilebiliyor.

Chuwi AuBox X'te Hangi Portlar Bulunuyor?

Mini bilgisayarda bir adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4, bir adet USB4, dörtUSB 3.2 Gen 2 Tyрe-A, iki adet USB-C, 2 iki adet 2.5Gb ethernet ve bir adet ses girişi bulunuyor. AuBox X ayrıca Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 teknolojisine kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor. Böylece daha iyi bir bilgisayar kullanım deneyimi elde ediliyor.

Chuwi AuBox X Türkiye'de Satılacak mı?

Chuwi AuBox X'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Chuwi'nin bazı mini PC modelleri Türkiye'de internet üzerinden satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda AuBox X'in Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Chuwi AuBox X'in Fiyatı Ne Kadar?

Chuwi AuBox X için lansmana özel 759 dolar fiyat etiketiyle dünya genelinde satışa sunuldu. Bu da güncel kur ile birlikte 34 bin TL'ye denk geliyor. Mini bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 42 bin TL civarında olabilir. Chuwi AuBox X'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu arada bilgisayarın indirimsiz satış fiyatının 929 dolar (41 bin TL) olduğunu belirtelim.

Editörün Yorumu

Chuwi AuBox X'in oyunlarda yüksek ayarlarda akıcı performans isteyen kişilere hitap etmediğini söyleyebilirim. Bu bilgisayar Full HD çözünürlükte Counter-Strike 2, Valorant ve League of Legends dahil olmak üzere popüler çoğu oyunu sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor. Bunların yanı sıra Hogwarts Leagacy ve GTA 5 gibi oyunlar da düşük ayarlarda oynanabiliyor.

Bu arada 3D modelleme ve video düzenleme gibi ağır işler için de uygun olmadığını düşünüyorum. AuBox X'in port atarafında da oldukça iddialı bir model olduğunu söyleyebilirim. HDMI 2.1'den USB4'e kadar pek ço kseçenek mevcut. Mini bilgisayarın hafif ve küçük boyutlu olması nedeniyle gün içinde kolayca taşınabildiğini belirteyim.