Ucuz Game Pass Abonelikleri Sızdırıldı! Avantajları Ortaya Çıktı

Oyuncular tarafından çok fazla tercih edilen abonelik hizmetlerinden biri olan Game Pass için yeni abonelik planları üzerinde çalışılıyor. İlk kez Mart ayının sonlarına doğru ortaya çıkan ilk plandan sonra diğer abonelik planlarının da detayları açıklığa kavuştu. Bu abonelik planlarının yıl bitmeden devreye alınacağı öngörülüyor.

Yeni Game Pass Abonelikleri Neler Sunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre abonelik tabanlı oyun hizmeti Game Pass için ilk olarak "TRITON" kod adlı bir plan sunulacak. Bu planda sadece Xbox'ın kendi haklarına sahip olduğu oyunlar yer alacak. Bunlara örnek olarak Halo, Fallout, Doom ve Gears of War gibi oyunları verebiliriz. Ne var ki Microsoft'un yayıncılarla olan özel anlaşmalarla birlikte sunduğu üçüncü taraf oyunlara bu plan üzerinden erişilemeyecek.

Bu abonelik hizmetinin uygun bir fiyata sahip olacağı iddia edildi. Şu an en düşük Game Pass abonelik planının ücreti Essential ve aylık 269 TL fiyat etiketine sahip. Aktarılan bilgilere göre bundan daha düşük ücrete Xbox'ın kendi oyunlarına erişebileceğiz, her biri için ayrı ayrı ödeme yapmamıza gerek kalmayacak.

Duet kod adına sahip başka bir abonelik planı da bulunuyor. Bu plan da oyunculara hem Game Pass hem Netflix kütüphanesine erişim imkânı sağlayacak. Yani bir kullanıcı eğer "Duet" planını tercih ederse sadece Game Pass oyunlarına erişmekle sınırlı kalmayacak, buna ek olarak Netflix aboneliğine de sahip olacak. Elbette ki Netflix'in hangi planına sahip olunacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Şu an Netflix'in temel abonelik planı, en düşük fiyata sahip. Aylık 189,99 TL'lik ücreti var. Sorun şu ki bu plan 720p çözünürlük sunuyor. Büyük ekranlar için bir hayli yetersiz kalabiliyor. Eğer Duet planı da bize bu abonelik planını sunarsa bunun tercih edilmesi için elimizde yeterli sebep olmayabilir.

TRITON ve Duet kod adlı planlarını tercih edecek olanlar, bulut oyun hizmetini kullanmak istediğinde kullanım süresi bakımından sınırlama ile karşılaşacak. Bu muhtemelen Microsoft'un sunucu maliyetlerini göz önünde bulundurarak alacağı bir önlem olacak. Bu sayede ucuz abonelik planlarını sorunsuz şekilde sunmaya da devam edebilecek.

Bu arada geçtiğimiz aylardan hatırlayacak olursanız reklam destekli bir abonelik planının da yolda olduğu ileri sürülmüştü. Üstelik bu plan tamamen bedava sunulacak. Bu yıl içinde kullanıma sunulması beklenen abonelik planı, reklam izleyerek oyun oynama fikrine dayalı olacak.

Oyuncu önce belirli sayıda reklam izleyecek. Daha sonra ise bunun karşılığında bulut üzerinden oyun oynama imkânı elde edecek. Bu model muhtemelen Game Pass kütüphanesine erişim sağlamayacak. Sadece satın alınan dijital oyunları bulut üzerinden oynamanızı sağlayacak. Dolayısıyla pek kullanışlı olacağını söylemek zor.

Game Pass'in Mevcut Abonelik Planları Ne Kadar?

Xbox Game Pass Essential: 269 TL (Aylık)

269 TL (Aylık) Xbox Game Pass Premium: 409 TL (Aylık)

409 TL (Aylık) Xbox Game Pass Ultimate: 799 TL (Aylık)

799 TL (Aylık) PC Game Pass: 449 TL (Aylık)

Şu an oyunculara sunulan Game Pass abonelik planlarından ilki olan Essential, Xbox konsollarında ve bilgisayarda oynayabileyeceğiniz 50'den fazla oyuna erişmenizi sağlıyor. Konsolda çevrim içi çok oyunculu oynama imkânı elde ederken League of Legends gibi oyunlarda da avantajlara sahip oluyorsunuz.

İkinci abonelik planı olan Xbox Game Pass Premium, Xbox konsolları ve bilgisayarda 200'den fazla oyuna erişmenize imkân sunuyor. Ayrıca Xbox'ın yayınladığı yeni oyunlara 12 ay içinde kütüphaneden erişebiliyorsunuz. Essential planında mevcut olan tüm avantajlardan bu planda da yararlanmak mümkün.

Xbox Game Pass Ultimate planı, Essential ve Premium'da mevcut avantajlara ek olarak 400'den fazla oyuna erişmenizi mümkün kılıyor. Üstelik sadece Xbox'ın oyunlarına değil, üçüncü taraf oyunları da çıktığı gün ekstra ücret ödemeden oynayabiliyorsunuz. Tabii, buna tüm üçüncü taraf oyunların dahil olmadığını belirtelim. Microsoft zaman zaman bazı yayıncılarla özel anlaşmalar yaparak oyunlarını kendi kütüphanesine ekliyor.

Anlaşma süresi dolduğunda oyunlar tekrar kütüphaneden kaldırılıyor. Örneğin şu an Ultimate aboneliğiniz varsa Cyberpunk 2077'yi bedava oynayabilirsiniz. Lisans süresi dolduktan sonra oyuna erişiminizi kaybedeceksiniz. Oyunun kaldırılacağı tarih yaklaştığında Microsoft tarafından duyuru yapılacak ve oyuncular son tarih gelene kadar indirimli fiyata söz konusu yapımı satın alabilecek. Bu, sadece Cyberpunk 2077 için değil, diğer tüm üçüncü taraf oyunlar için de geçerli.

Bu arada Game Pass'in PC için olan abonelik planı, yüzlerce PC oyununa erişmenizi mümkün kılıyor. Ultimate gibi bu planda da yeni oyunları (hem Xbox'ın hem üçüncü taraf yayıncıların) çıktığı gün oynayabiliyorsunuz. Ultimate planı gibi bu plan da her üçüncü taraf oyunu kapsamıyor. Sadece anlaşmalı yayıncıların oyunlarına erişim sağlanabiliyor. Bu arada PC Game Pass'in EA Play içerdiğini de belirtelim.

Editörün Yorumu

Yeni Game Pass aboneliklerinin satın alımlardaki düşüşlerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ne var ki Microsoft kadar umut verici bir gelecek göremiyorum. Bunların avantajları yeterince tatmin edici değil. Ben de dahil olmak üzere pek çok oyuncu, üçüncü taraf oyunlara erişim için Game Pass aboneliğini tercih ediyor. Bu eksiklik olduğu sürece pek tercih edileceğini zannetmiyorum. Tabii, Netflix avantajı iyi olur ama zaten çok düşük fiyata sahip olan Netflix aboneliğini verecekse onun da pek bir anlamı olmayacağını söylemeliyim.